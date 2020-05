Илън Мъск изуми света с името на бебето

Б изнес магнатът Илън Мъск и певицата Граймс потвърдиха избора на име за новородената си рожба. Бебето е момченце и се казва X Æ A-12, пише "Би Би Си".

Още не е ясно как точно се произнася то.

Илън Мъск отново стана баща

Това разкритие провокира мнозина от потребителите на Twitter да пуснат шеги относно бъдещето на милиардерския наследник.

Илън Мъск и Граймс обявиха раждането на сина им в понеделник.

"Майката и бебето са добре", написа в социалната мрежа Twitter 48-годишният милиардер.

Илон Мъск се приближава към нечуван бонус от $750 млн.

Какво означава името?

"Æ", лигатура на "a" и "e", срещана в латинския и староанглийския език, вече е излязла от употреба. Въпреки това, в някои езици като датски, норвежки и исландски "Æ" бива класифицира като буква.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)