Илон Мъск е станал тайно баща на близнаци

И лон Мъск, ръководителят на компаниите "Спейс Екс" и "Тесла", и Шивон Зилис, заемаща ръководна длъжност в стартъпа му "Нюралинк", са станали родители на близнаци през ноември миналата година, съобщават световните агенции, позовавайки се на "Бизнес инсайдър".

Изданието цитира съдебни документи, според които през април Мъск и Зилис са подали молба за промяна на името на близнаците, за да носят те фамилията на баща си и тази на майка си като средно име.

Elon Musk fathered twins with one of his top executives last year, report says https://t.co/HqjLajLqVT