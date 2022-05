Илон Мъск бил много палав, забърка се в секс скандал

И зданието Business Insider първо съобщи за случка между Илон Мъск и стюардеса от 2016 г. Дамата е била част от кабинния персонал на бизнес самолета на SpaceX. По време на полет преди 6 години, Илон Мъск е показал на стюардесата възбудения си член, направил още нещо без нейно разрешение, а след това в неприлични текстови съобщения й е предложил да й купи кон.

Стюардесата е съобщила за поведението на Мъск на основаната от него компания SpaceX, която през 2018 г. е изплатила на стюардесата $250 000 в извънсъдебно споразумение, срещу което да получи мълчание по темата.

За случката изданието се позовава на декларация, подписана от приятел на стюардесата, целта на която е била да се подкрепи нейното твърдение. Подробностите в тази история са взети от въпросната декларация, както и други документи, включително имейл кореспонденция и други записи, споделени с Insider от приятеля.

Историята набила скорост, след като Илон „Рамбо” Мъск се закани в Twitter, че „ще има кръв”.

Looking for hardcore streetfighters, not white-shoe lawyers like Perkins or Cooley who thrive on corruption.



There will be blood.