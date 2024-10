Игра с огъня: Как VR се използва за обучение на следващото поколение пожарникари

М оже да изглежда така, сякаш участвате в конкурс за костюми на „Ловци на духове“, но това, което виждате, всъщност е най-съвременното обучение на пожарникари във виртуална реалност (VR).

Технологията за виртуална реалност е с нас от години, но все още е сравнително нишово занимание, заето предимно от геймърите, които използват най-добрите VR слушалки за потапяне в игрите.

Но в професионалните среди се появяват множество вълнуващи приложения на технологията. HTC, едно от големите имена в областта на VR, покани Live Science в идиличното английско градче Моретън-ин-Марш - дом на Колежа на пожарната служба - за да научи как VR обучава следващото поколение пожарникари.

Преди да видим каквито и да било програми за обучение, Пол Спийт, инструктор по управление на инциденти в колежа, ни показа полигона за обучение за инциденти от световна класа. Разгледахме различните сгради, които се използват за отработване на пожарно-спасителни сценарии, включително най-късата магистрала в Обединеното кралство и макет на част от офшорна нефтена платформа, която Спийт с удоволствие запали за наше учудване.

И преди съм стоял до големи, ревящи огньове - във Великобритания ежегодно се палят огньове в нощта на Гай Фокс (5 ноември) - но не бях подготвен за горещината, идваща от този пламък. За да се намали замърсяването, в огъня на фалшивата платформа се използва газ, а не петрол, и според Спийт температурата е била няколко хиляди градуса по Целзий (за справка, природният газ гори при 3560 градуса по Фаренхайт или 1960 градуса по Целзий), което беше много горещо дори на разстояние от 40 фута (12 метра), от което започнахме, и толкова горещо, колкото можех да понеса, когато се преместихме на самата платформа.

Това повдига интересен въпрос за „виртуалното гасене на пожари“ - можете да анимирате пожара във виртуална среда и да забиете фалшив маркуч в ръката на някого, но как да възпроизведете физическите усещания? Топлината? Дима? Напрежението? Скоро щях да получа отговора, но само след известно виртуално ровене.

RiVR разследва

Първата от двете обучителни програми, от които взехме проби, беше RiVR Investigate. Сложих VR слушалките - HTC Vive Pro 2 - и се пренесох в изгорелите останки на малка кухня в предградията.

Първото нещо, което ми направи впечатление, беше колко реалистична беше средата. Обикновено игрите за VR избягват фотореалистичните графики, тъй като те натоварват хардуера, а VR преживяванията трябва да работят с плавна и висока честота на кадрите, за да се избегне болестта на движението при VR. Но благодарение на ограничения размер на картата и липсата на необходимост от движещи се герои или ефекти на частиците, RiVR Investigate генерира реалистична среда с невероятна точност.

Поглеждайки нагоре, видях набор от инструменти, които висяха над мен: фенерче, камера, диктофон и дори сценична светлина, която можеше да се ориентира и да се остави да виси във въздуха, за да осветява сцената. Трябваше просто да се протегна нагоре и да „хвана“ тези приспособления с помощта на контролерите VIVE в ръцете ми - всичко е много интуитивно.

Оглеждайки последиците от кухненски пожар, накрая се спрях на забележимо черно петно на стената зад плота и на тиган с най-изпечените наденички на света - вероятна причина за пожара. С моята хипотеза в ръка изгледах видеозапис на действителния пожар, който потвърди, че огънят наистина е започнал от готварската печка. Прескачайки времевите маркери на клипа, беше очарователно да видя как пламъците се разпространяват из стаята. Освен това възможността просто веднага да проверите домашното си и да видите развитието на пожара с едно щракване на бутона осигури незабавна обратна връзка за обучението.

