Идентифицираха гробницата на бащата, брата и сина на Александър Велики

С лед години на спекулации и спорове обитателите на три гробници, принадлежащи на семейството на Александър Велики, най-накрая са идентифицирани. Останките се намират в „Голямата могила" във Вергина в Северна Гърция. Там се помещават останките на бащата, мащехата, полубратята и сина на Александър, както и доспехи и други предмети, принадлежали на самия него.

Разкопани за първи път през 1977 г., гробниците са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Авторите на новото проучване посочват, че наследството "съдържа изумително богат набор от погребални вещи". Въпреки това, макар никога да не е имало съмнение, че погребаните кости са принадлежали на близки роднини на Александър, учените са прекарали почти половин век в дебати за това, кой точно лежи във всеки гроб.

The gilded silver bow-case (gorytos) placed against the door to the tomb of King Philip II of Macedon (382-336 BC), father of Alexander the Great - possibly laid there by Alexander the Great himself. Museum of the Royal Tombs, Vergina. pic.twitter.com/sJZrybDsrK — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) December 4, 2022

За да разберат кой кой е, авторите на изследването комбинират остеологични анализи, макрофотография, рентгенови снимки и анатомични дисекции на древните останки с исторически източници от древното минало. По този начин те откриват, че Гроб I съдържа костите на мъж, както и на жена и бебе, което е било само на няколко дни или седмици по време на смъртта.

Поради това те стигат до заключението, че мъжката фигура е цар Филип II Македонски - бащата на Александър Велики, за когото е известно, че е куцал. Изключително младата възраст на бебето се вписва напълно и в историята за убийството на Филип през 336 г. пр.

Според повечето източници Филип II е убит от телохранителя си само няколко дни, след като съпругата му Клеопатра е родила. Смята се, че убийството е поръчано от предишната съпруга на Филип - Олимпиада, майката на бъдещия Александър Велики.

A quiet moment at the tomb of King Philip II of Macedon (382-336 BC), the father of Alexander the Great. The tomb, discovered in 1977, contained the gold crown and gold casket holding the cremated bones of the king. Museum of the Royal Tombs, Vergina. pic.twitter.com/RLLwFQW7hv — Qusay (@qusaay) November 28, 2022

Почти веднага след убийството му, Олимпиада убива Клеопатра и бебето ѝ - вероятно като ги изгаря живи - и така разчиства пътя на Александър да наследи трона. Според изследователите "скелетните доказателства от новороденото са категорични, че гроб I принадлежи на Клеопатра и нейното новородено дете и следователно на Филип II, тъй като детето на Клеопатра е единственото убито новородено, известно от някоя царска македонска двойка".

Преди това някои учени твърдяха, че Филип II е погребан в гробница II, която също съдържа останки на мъж и жена. Липсата на бебе обаче, съчетана с липсата на видими признаци на физическа травма върху мъжкия скелет, окончателно изключва тази възможност.

Вместо това, въз основа на скелетните доказателства за прекомерна езда, авторите на изследването заключават, че гроб II принадлежи на "жената-воин" Адея Евридика, съпруга на полубрата на Александър - цар Аридей.

Two tiny gold medusa heads (gorgoneia) that decorated a linen garment found in the tomb of King Philip II of Macedon (382-336 BC), father of Alexander the Great. Museum of the Royal Tombs, Vergina. pic.twitter.com/YHqXJcRJkA — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) December 4, 2022

"Поради древни изображения и описания някои учени предполагат, че някои от предметите в гробница II, като например доспехите, са принадлежали на Александър Велики", пишат авторите.

"Тези останки са определени като останки на "много по-малко впечатляващия брат на Александър" и неговата доста впечатляваща съпруга-воин.

И накрая, авторите на изследването не намират причина да поставят под съмнение отдавнашното предположение, че Гробница III съдържа останките на Александър IV, малолетния син на Александър Велики.

Така че, казано накратко, изследователите пишат, че "представените доказателства подкрепят заключението, че гробница I принадлежи на крал Филип II, неговата съпруга Клеопатра и тяхното дете. Гробница II принадлежи на цар Аридей и съпругата му Адея Евридика. Гробница III е на Александър IV."

Silver wine jug (oinochoe) decorated with the bearded face of a Silenus(Grecian wild man)-just one vessel from a complete silver banqueting set deposited in the tomb of King Philip II of Macedon(382-336 BC)father of Alexander the Great.

Museum of the RoyalTombs,Vergina.#rtitbot pic.twitter.com/Ayh5OgLA35 — Humanbydesign (@Humanbydesign3) December 7, 2022

"Тези заключения опровергават традиционните предположения, че гробница II принадлежи на Филип II", казват те.