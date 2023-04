Причината за смъртта на Арън Картър вече е ясна

П окойният рапър, който стана известен като дете-певец, почина на 34-годишна възраст на 6 ноември 2022 г.

Картър беше открит безжизнен в дома си в Калифорния, където по-късно беше обявен за мъртъв. Музикантът остави без баща 12-месечния си син Принс, когото споделяше с бившата си годеница Мелани Мартин.

Според доклад на съдебния лекар Картър се удавил във ваната поради ефектите на дифлуороетан и алпразолам,. Смъртта му е обявена за злополука.

Докладът отбелязва, че дифлуороетанът е често срещан в почистващите спрейове и е известно, че води до сърдечни проблеми. Междувременно алпразолам е бензодиазепин, който може да причини сънливост.

