Акуафина се присъединява към Никълъс Холт и Никълъс Кейдж в "Рънфилд"

Р апърката, актриса и носителка на Златен глобус Акуафина е най-новото попълнение в актьорския състав на филма "Рънфилд" на "Юнивърсъл пикчърс", съобщи "Холивуд рипортър".

Никълъс Кейдж ще е граф Дракула в "Рънфилд"

Главната роля на Томас Рънфилд - поклонник и помощник на граф Дракула, изпълнява актьорът Никълъс Холт.

Awkwafina To Join Nicholas Hoult And Nicolas Cage In Universal’s ‘Renfield’ https://t.co/D6qhUXjZYr

Като прочутия вампир зрителите ще видят Никълъс Кейдж. Режисьор на филма е Крис Маккей ("Война в бъдещето").

В какъв образ ще се превъплъти Акуафина на този етап не се споменава.

Рапърката с успешни изяви като актриса е позната с ролите си във филми като "Луди богати азиатци", "Бандитки", "Шан-Чи и легендата за десетте пръстена" и "Сбогуването", която ѝ носи Златен глобус. С нейния глас говори Сису в анимацията "Рая и последният дракон".

Renfield Recruits Awkwafina to Take on Dracula https://t.co/L93rhbRXiN pic.twitter.com/rkvzM7MnZZ

Персонажът, чиято история разказва филмът "Рънфилд", се появява за първи път в романа "Дракула" (1897) на писателя Брам Стокър.

Томас Рънфилд е обсебен от вампира пациент в лудница, който се храни с мухи и паяци и вярва, че пиенето на кръв ще му донесе безсмъртие.

С такава молба той се явява пред Дракула, който не гори от особено желания да направи своя привърженик безсмъртен.

Nicolas Cage will play Dracula alongside Nicholas Hoult as Renfield, the vampire's notorious lackey, in a new film.#TheTomorrowWar director Chris McKay is helming and producing #Renfield from a screenplay by #RickAndMorty writer Ryan Ridley. https://t.co/TAJJNuqT7z pic.twitter.com/K5xH4k11bW