Никълъс Кейдж ще е граф Дракула в "Рънфилд"

Н икълъс Кейдж влиза в образа на граф Дракула в нов филм.

Холивудският актьор е подписал договор с "Юнивърсъл пикчърс" за участие в "Рънфилд" на Крис Маккей, съобщи "Холивуд рипортър".

Nicolas Cage has been cast as Dracula in Chris McKay’s ‘RENFIELD’.



(Source: https://t.co/toAqxFfBI6) pic.twitter.com/yYIMYPhbcL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 30, 2021

В главната роля на Рънфилд (поклонник и помощник на граф Дракула) зрителите ще видят актьора Никълъс Холт.

Никълъс Кейдж ще превъплъти в образа на Дракула.

Персонажът, чиято история разказва филмът, се появява за първи път в романа "Дракула" (1897) на писателя Брам Стокър.

Nicholas Holt is set to star in 'Renfield' a Universal monster movie focused on Dracula's enthralled henchman. https://t.co/pwqrZPf3Is pic.twitter.com/EysaX5UYSb — GeekAnything (@GeekAnything) August 4, 2021

Томас Рънфилд е обсебен от вампира пациент в лудница, който се храни с мухи и паяци и вярва, че пиенето на кръв ще му донесе безсмъртие.

С такава молба той се явява пред Дракула, който не гори от особено желание да направи своя привърженик безсмъртен.

Nicolas Cage is set to play the vampire Dracula, alongside Nicholas Hoult, in Renfield, a new monster movie from Universal. https://t.co/zXBzfAIqjF pic.twitter.com/0BzvS57uyU — IGN (@IGN) December 1, 2021

Автор на сценария за "Рънфилд" по оригинална история на Робърт Къркман е Райън Ридли.

Подробностите около сюжета на новия филм се пазят в тайна. Самият проект е описан като модерна приключенска история с комедиен привкус.