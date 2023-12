"Хората са само кожа и кости": Страшен глад мъчи Тиграй

Г ладът се завръща в Тиграй, Етиопия - две години след опустошителната война в региона. За първи път светът видя ужасяващи кадри на умиращи от глад деца, останали само кожа и кости, преди близо 40 години. Сега положението е още по-страшно: различни източници съобщават, че от няколко месеца насам в Тиграй всеки ден от глад умират хора и добитък.

"Гладуваме. Има дни, когато успявам да намеря нещо за ядене. Много често обаче си лягам с празен стомах. Нищо не можем да направим, няма къде да отидем", казва 70-годишният Гебремариам Хагос пред репортери на Deutsche Welle.

Възрастният човек събира остатъците от слабата реколта тази година - нападалото по земята зърно в източната зона на Тиграй. "Като птиците сме - денят ни минава в търсене на последните зрънца по земята", казва бащата на пет деца.

Гебремариам е останал сам в къщата си в селцето Ациби. Гладът е прогонил децата и съпругата му, които са избягали далеч оттук. В началото на септември местната администрация обяви три района в Тиграй за застрашени от сушата, която обрича на глад и хората, и животните.

Който може, бяга от Тиграй

Реките и водоемите са пресъхнали, има остър недостиг на храна. Който може, се спасява - най-вече младите бягат, а по-възрастните, като Гебремариам, остават, но оцеляват все по-трудно. Местната управа в Ациби потвърди за ДВ, че само през последните три месеца 111 души са умрели от глад в района.

През цялата зима в района е валял дъжд само два пъти, казва 65-годишната Фитцум Волдегбриел. Жената добавя, че през целия си живот не е виждала подобна суша и глад. "От всичко, което засадихме, не излезе нищо. Никога не съм виждала такъв глад. В миналото се е налагало и да просим, за да сложим залък в устата. Но сега нямаме сили дори да се махнем от тук. Ако ни изпратят помощи, може и да живеем. Ако не - ще умрем трагично", казва възрастната жена.

Гладът е обхванал почти целия Тиграй, най-тежко е положението в 12 области. В една от тях, наречена Абергеле, 76 души дотук са починали от глад.

Опозиционните политически партии в Тиграй обвиняват правителството и международните институции, че не реагират адекватно на кризата с глада.

More than 10,000 children remain out of school due to drought in Raya Azebo district, Southern #Tigrai pic.twitter.com/UAHoG4wIPM — Tigrai Television (@Tigrai_TV) December 8, 2023

"Ситуацията излиза извън контрол"

Жители разказват, че до бедстващите хора не достигат помощи и обвиняват за това правителството и международните хуманитарни организации. А областният управител на селцето Ациби Мезгебе Гирмай е категоричен, че ситуацията излиза "извън контрол". По думите му от 97 000 хиляди души, живеещи в неговия район, 82 000 бедстват. От глад дотук са починали 111 човека само в този край на областта, както и 570 глави добитък.

"Хората умират пред очите ни. Правителствените и неправителствените организации трябва да поемат отговорност и да направят нещо, за да облекчат страданието на хората", казва областният управител.

Farmers in Irob, Eastern #Tigrai urge immediate response as pandemic causes unprecedented threat to their livestock pic.twitter.com/XfbKHXkZtK — Tigrai Television (@Tigrai_TV) December 5, 2023

По данни на временната администрация общо 2 милиона души са застрашени от глад и гладна смърт в Тиграй, а 5,2 милиона души се нуждаят от хранителни помощи. Освен това гладуват и 1,1 млн. разселени лица. Преди време международни донори спряха да предоставят помощи за Тиграй - заради кървавия конфликт там. С оглед на тежката ситуация сега някои от тях се надяват да продължат хуманитарната си дейност в Тиграй и Етиопия като цяло.