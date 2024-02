Хоакин Финикс ще става баща за втори път

Р уни Мара очаква второто си дете от годеника си Хоакин Финикс. Това стана известно, след като актрисата присъства на премиерата на филма "Кухнята" на Алонсо Руиспаласиос н рамките на Берлинале, в който тя изпълнява главната роля.

Факт е, че на червения килим на 74-ия международен филмов фестивал Берлинале Руни излезе в черна рокля на Givenchy с открити рамене, която дори без да е тясна, не скриваше заобленото ѝ коремче. Въпреки това актрисата не се опита да го скрие. Тя позираше пред фотографите с ръка върху корема си, сякаш нарочно го подчертаваше.

Rooney Mara and Joaquin Phoenix are expecting again!



Click ⬇️https://t.co/q4jV5kM58S