Серина Уилямс разкри пола на второто си дете

Т енисистката Серина Уилямс и съпругът ѝ Алексис Оханян са в очакване на своето второ дете. Известната двойка организира парти, за да разкрие пола на нероденото бебе, видя Sofia24.bg. В личния си профил в Instagram легендата публикува снимки и видео от събитието.

От кадрите стана ясно, че двойката чака момиченце. На бляскавото събитие дронове започнаха да светят в небето, за да разкрият пола на нероденото бебе, като в крайна сметка бе изписана думата момиче в розов цвят.

Serena's baby reveal lit up the sky 😍✨️



(via @serenawilliams) pic.twitter.com/ay3LJPJsRK