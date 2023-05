Хирокадзу Корееда се устреми към втора "Златна палма" в Кан с филма "Чудовището"

Я понският режисьор Хирокадзу Корееда се надява да повтори успеха, който постигна на кинофестивала в Кан преди пет години, с филма "Чудовище", открил конкурсната програма на форума в сряда вечерта, предадоха Ройтерс и АФП.

Продукцията разнищва недоразуменията между самотна майка и учител.

В "Чудовище" Корееда отново си партнира с актрисата Сакура Андо, която участва и във филма, спечелил "Златна палма" през 2018 г. - "Джебчии".

Продукция на японския режисьор за втори път е включена в конкурсната програма на кинофестивала в Кан, след като "Посредник" загуби миналата година от "Идиотският триъгълник" на шведския режисьор и председател на тазгодишното жури в Кан Рубен Йостлунд.

Само деветима режисьори са печелили "Златна палма" повече от веднъж, отбелязва Ройтерс.

Хирокадзу Корееда привлече за филма си и носителя на награда "Оскар" Рюичи Сакамото да композира музиката за саундтрака към "Чудовище". Критиците го определят като особено вълнуващ.

Това е и последният филм, за който работи Сакамото, който почина през март т.г. на 71-годишна възраст.

Андо е в ролята на самотна майка, която се оплаква, че учителят на сина й физически наранява детето. Това води до редица инциденти, представени през различни гледни точки.

Корееда и актьорският състав преминаха по червения килим в Кан в сряда вечерта за премиерата на филма, който критиците хвалят.

"Зрителите ще откликнат на трогателните акорди на една драма, която е за това как чудовищата - човешкият вид - често са само въпрос на перспектива", пише специализираното издание "Скрийн дейли".

След японската продукцията, в Кан беше представен и предизвикалият спорове филм "Завръщането" на френската режисьорка Катрин Корсини.



Тя се появи на червения килим на филмовия фестивал, заобиколена от актьорите. Корсини, облечена в бял костюм, танцува и раздава автографи, преди екипът да се хване за ръце по пътя към театър "Люмиер".

Режисьорката беше с продуцента на филма Елизабет Перес и актрисата Айсату Диало Саня, която спечели награда "Сезар" за най-добра поддържаща женска роля във филма на Корсини от 2021 г. "Фрактура".

"Завръщането" разказва историята на детегледачка, в чийто образ е Диало Саня, която пътува до Корсика, за да се грижи за две тийнейджърки. Семейството се завръща на острова 15 години, след като го е напуснало заради трагични обстоятелства.

Филмът се сблъсква с противоречия, след като бяха изразени опасения за интимна сцена с участието на непълнолетни.

Френският национален киноцентър не отпусна част от средствата, одобрени за финансирането на продукцията ,заради необявената сексуална сцена с лице под 16-годишна възраст, както съобщи АФП.

Организацията не беше открита за коментар от Ройтерс.

Режисьорката Катрин Корсини заяви пред списание "Варайъти" във вторник, че накрая е изрязала сцената от окончателната версия на филма, "за да успокои всички и най-вече да престанат хората да притесняват актьорите".

С Корсини, която е съосновател на феминистката организация "50/50", рекорден брой жени режисьорки - седем - се борят за голямата награда "Златна палма" тази година.

Дефилето на червения килим беше прекъснато за кратко от протестираща до загражденията бременна жена в червена рокля, на чийто корем имаше надпис "Сурогатно майчинство" и баркод, отбелязва Ройтерс.