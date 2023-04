Новият филм на Педро Алмодовар ще бъде представен на фестивала в Кан

Н а филмовия фестивал в Кан ще бъде представен новият филм на Педро Алмодовар. Във вторник организаторите съобщиха в прессъобщение, че като световна предпремиера ще бъде представен "Strange Way of Life" - късометражен филм с Педро Паскал и Итън Хоук. Филмът ще бъде включен и в официалната селекция за 76-то издание на фестивала в категорията за късометражни филми. Останалите филми в конкурса ще бъдат обявени в четвъртък.

"Уестърн, заснет в южната част на Испания, този късометражен филм е вторият опит на режисьора на английски език след "The Human Voice", направен през 2020 г.", напомнят организаторите на фестивала, като уточняват, че ще присъства и екипът на филма.

Pedro Almodóvar’s ‘Strange Way Of Life’ starring Ethan Hawke and Pedro Pascal to premiere at Cannes https://t.co/tR6GdwrBFk pic.twitter.com/dWEuzbtBBN

Филмовият фестивал в Кан, чието издание през 2023 г. ще се проведе от 16 до 27 май, разкрива синопсиса: "Мъж язди през пустинята, която го отделя от Горчивия поток. Той идва на гости на шериф Джейк. Вече 25 г. в продължение на години шерифът и Силва, фермерът, който идва при него, работят заедно като наемни убийци...".

Редовен участник на филмовия фестивал в Кан, Педро Алмодовар е номиниран десетки пъти през кариерата си и печели няколко награди, най-вече за сценария на "Volver" през 2006 г. Режисьор на филмите "Tacones lejanos", " Todo sobre mi madre" и "La piel que abito", е бил и председател на журито през 2017 г.

First poster for Pedro Almodóvar’s 'Strange Way of Life' *ing Pedro Pascal & Ethan Hawke 👇



The Western short film will premiere at #Cannes2023 pic.twitter.com/nHfae7ecNv