На филмовия фестивал в Кан Брад Пит ще дебютира със собствена марка джин

Х оливудският актьор и продуцент Брад Пит ще пусне на пазара джин, вдъхновен от френската Ривиера, съобщи сайтът "Дринк бизнес".

Напитката е плод на съвместното сътрудничество на Пит с лозаро-винарското семейство Перен и пенсиониралия се майстор дестилатор Том Никъл, който е носител на приз за цялостно творчество на Гилдията на производителите на джин.

Джинът "Гарднър" (The Gardener Gin) ще дебютира на филмовия фестивал в Кан в наскоро обновения хотел "Карлтън".

Brad Pitt Launches His New Gin 'the Gardener' (Exclusive) https://t.co/mRo0XLOqkh

Напитката се произвежда от пшеница в медни дестилатори, а растителните съставки включват хвойна, розов грейпфрут, лимон, сладък корен, ангелика, кориандър и горчив портокал.

По думите на производителите жизнената сила на джина идва от светлината на френската Ривиера.

Брад Пит за първи път навлиза в бизнеса с напитки, когато през 2011 г. заедно с вече бившата си съпруга Анджелина Джоли купуват "Шато Миравал" - имение и лозе в Южна Франция. Говори се, че бившата двойка е платила 67 милиона долара.

Наскоро на пазара джин пусна и актрисата Ема Уотсън, прочула се с ролята на Хърмаяни във филмовата поредица за приключенията на Хари Потър. Сред знаменитостите със собствени марки джин са също Снуп Дог, Гордън Рамзи и Ози Озбърн, Райън Рейнолдс.

Джинът "Гарднър" ще бъде представен в Кан, където на гостите ще бъде предложен коктейл, наречен "Тайна градина" - джин, лимонов сок, портокалов сок, ягодов сироп и яйчен белтък.

Коктейлът е създаден в сътрудничество между Том Никол и барманите на хотел "Карлтън".

Brad Pitt’s Fleur de Miraval pink Champagne is to be served at this year’s Oscars, taking over from former pour, Piper-Heidsieck.https://t.co/y9gOU4QCro pic.twitter.com/OW651yVdmq