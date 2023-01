Хари не е първият: Прикритият скандал около Едуард VIII

П ерсоналът на лондонския хотел "Савой" е свикнал с взискателното и скандално поведение на богатите си клиенти, но за двойката, отседнала в апартамент 41, се е говорило много. През 1923 г. смесените расови двойки са били необичайни, особено в разкошната обстановка на хотел "Савой", така че бляскавата парижанка и нейният египетски съпруг биха предизвикали вълнение дори и без яростните си скандали.

Веднъж по време на обяд двойката, принц Али Фахми и съпругата му Маргарита, се скарали толкова шумно, че ръководителят на оркестъра на Savoy се намесил, след което Маргарита драматично изкрещяла: "Съпругът ми ще ме убие след 24 часа."

Всъщност принц Али Фами е намерен по-късно мъртъв в локва кръв.

Същата вечер, след като двойката се върнала от Оперета - по ирония на съдбата "Веселата вдовица" - те отново започнали да си крещят по време на вечеря. Маргарита вдигнала бутилка вино и заплашила да я разбие по главата на Али. "Ако го направиш - изръмжал той, - ще ти направя същото".

Той излязъл от хотела и се върнал в 2 часа през нощта, след което от апартамента им се чули викове. Двойката излязла в коридора, заедно с кучето на Маргарита, и се сблъскала с Джон Бийти, нощния портиер.

Бийти отишъл да извика нощния управител, но когато завил зад ъгъла, чул три изстрела - и се върнал обратно, за да намери Али, повален на стената в локва кръв, със зейнала дупка в черепа.

Маргарита държала пистолет, който хвърлила на пода, крещейки на френски: "Какво да правя? Застрелях го!

Когато принцесата била арестувана и отведена в затвора Холоуей, изглеждало очевидно, че ще бъде осъдена за убийство и обесена. Но е невероятно, че въпреки ужасяващите обстоятелства, тя е оправдана.

Защо? Изглежда, че Маргарита е дължала живота и свободата си на намесата на кралското семейство, за да защити репутацията на бившия си любовник, бъдещия Едуард VIII.

Докато Бъкингамският дворец се подготвя за последната случка около един съвременен проблемен принц - мемоарите на принц Хари ще излязат на книжния пазар на 10 януари - преди век кралските особи е трябвало да се справят с последствията от действията на друг малко избухлив млад принц, чийто любовен живот заплашва да потопи кралското семейство в скандал.

В книгата си за случая, озаглавена "Принцът, принцесата и перфектното убийство", бившият адвокат Андрю Роуз убедително доказва, че придворните са заговорничили със съдебната власт, за да осигурят съдебна грешка и да защитят принц Едуард.

Тази необикновена намеса се корени в Първата световна война, когато Едуард - известен на приятелите и семейството си като Дейвид - е щабен офицер във Франция.

Неговите колеги офицери са твърдо решени принцът, който тогава е на 20 години, да се възползва от възможността да бъде във Франция, за да осъществи първия си сексуален контакт. Те го отвеждат в публичен дом, където проститутка на име Полет го лишава от девствеността му.

От този момент нататък Едуард е обсебен от секса. Няколко месеца по-късно, по време на отпуск в Париж, той се запознава с 24-годишната Маргарита и е запленен.

Дъщеря на таксиметров шофьор и чистачка, тя забременява още като тийнейджърка, докато работи като домашна прислужница. Бебето ѝ е отгледано на друго място и Маргарита се обръща към проституцията, за да оцелее в Париж. Привлекателна красавица със съблазнителни маниери, тя скоро излиза от публичния дом от висока класа и вече притежава подготвката да стане успешна куртизанка, добре обучена в изкуството на спалнята.

Снимана е с конски камшик и скоро се прочува като доминатриса. Богати любовници я обсипват с бижута и пари, а успехът ѝ позволява да живее в голям апартамент с прислуга.

С избухването на войната, Париж се превръща в притегателно място за англичаните от висшата класа, които са в отпуск от фронта, сред които са богатият херцог на Уестминстър и неговият адютант Ърнест Болд. Маргарита, която вече се нарича Маги, забавлява и двамата господа и именно херцогът я запознава с принц Едуард, когато той идва в Париж в отпуск през април 1917 г.

Thought Harry was making waves? How troublesome Prince Edward VIII fell for a murdering courtesan and left the royal family rocked by scandal

via https://t.co/NnhIRvXp0L https://t.co/8a98kbcJ4z