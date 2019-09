Г уинет Полтроу стана интернет сензация за броени часове, благодарение на своята бавна походка по време на тазгодишните награди "Еми".

46-годишната Гуинет присъства на награздите, за да подкрепи своя съпруг Брад Фалчък, който бе сред номинираните. Не това обаче привлече вниманието, а именно походката й на сцената, когато звездата излизаше да връчи награда, пише сп. People.

Актрисата бе заложила на винтидж рокля от 1963 г. на "Валентино" в черно и сребърно.

Дългата, очевидно по-тясна рокля, затрудни звездата с ходенето по сцената.

В стремежа си да изглежда добре, но и да не падне, Гуинет извървя пътя до микрофона... на по-бавни "обороти".

Музикалният фон, докато Полтроу се движеше по сцената, бе песента Superstition на Стиви Уондър.

Веднага след изявата на Гуинет, интернет се напълни с най-различни шеги и закачки.

Някои отбелязаха, че най-доброто представяне за вечерта безспорно е това на... Гуинет и нейната ретро рокля.

Congratulations to all the performances that won Emmy’s tonight but the best performance of the night is Gwyneth Paltrow’s walk to the stage pic.twitter.com/b2LLcmpU9c