Григор Димитров не успя да стигне до финал в Мелбърн

А мериканецът Максим Креси надви Григор Димитров в битка за място на финала на турнира от сериите АТР 250 в Мелбърн. Квалификантът се наложи със 7:5 и 7:6 и за първи път ще спори за АТП трофей в кариерата си, пише Gong.bg.

Ефективността на Креси на сервис бе поразителна и въпреки че в края на втория сет Гришо бе близо до това да пречупи противника, американецът се събра и с авторитетни разигравания спечели двубоя, продължил повече от два часа.

