Как войната с Иран направи Америка по-уязвима

Войната с Иран отслабва глобалната позиция на САЩ, тъй като Пентагонът прехвърля системи за ПВО, боеприпаси и самолетоносачи към Близкия изток, ограничавайки присъствието си в Тихия океан и Европа.

Съюзниците все повече се тревожат за надеждността на американската подкрепа, особено в Азия, където намаленото американско присъствие и по-близкият тон към Китай и Северна Корея могат да увеличат усещането за уязвимост.

Продължителната война изчерпва ресурси и създава оперативни ограничения, включително намаляващи запаси от прехващачи, претоварени самолетоносачи и по-малко безопасни бази за действие. Според бивши американски представители това подкопава възпирането и доверието в САЩ.

How the Iran war has made the US more vulnerable https://t.co/12SH1iBwzD — POLITICO (@politico) August 28, 2026

Войната с Иран подкопава способността на Пентагона да проектира военна мощ в други региони на света и кара съюзници и бивши представители на отбраната да се питат дали Вашингтон може ефективно да възпира своите противници.

За да съсредоточи ресурсите си в Близкия изток, Пентагонът изтегли ключови системи за противовъздушна отбрана и последния си останал самолетоносач от Тихия океан. Той до голяма степен прекрати морските мисии в Южнокитайско море, насочени към ограничаване на териториалните амбиции на Китай. Освен това ограничи ротациите на изтребители в Европа, които защитават границите на НАТО с Русия.

Значително намаленото военно присъствие на САЩ в Тихия океан и Европа, както и примирителният подход на президента Доналд Тръмп към традиционни противници като Русия и Северна Корея, са застрашили влиянието на Пентагона по света, според петима бивши представители на отбраната и човек, запознат с плановете на Министерството на отбраната.

„Очевидният въпрос, който в момента никой не изглежда да иска да зададе на администрацията прекалено настойчиво, е: Все още ли разполагаме с надеждно възпиращо средство? Предвид наличните ресурси, разликата е доста голяма“, каза един от бившите представители.

Неспособността на Пентагона да подчини Техеран, съчетана с драстично намалените запаси от прехващачи на ракети и други ключови боеприпаси, засили усещането, че американската армия губи влиянието, което някога е имала сред съюзниците.

„Има сериозно подкопаване на доверието“, каза втори бивш представител на отбраната, който, подобно на останалите, е получил анонимност, за да може да говори за чувствителни военни въпроси.

САЩ все още разполагат със значителни ресурси в Близкия изток. Повече от 50 000 американски военнослужещи, дузина бойни кораби и стотици самолети са в готовност да възобновят бойните действия, ако Тръмп реши да го направи. Но дистанцирането на Америка от съюзниците ѝ, включително острите нападки срещу Канада и отмяната на военни учения с Южна Корея, остави традиционните партньори с усещането, че са изложени на риск. Това е особено валидно за Азия, където Тръмп изглежда демонстрира по-близък подход към китайския лидер Си Дзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

„Очевидният интерес на президента към сближаване с Китай създава перфектна буря, която увеличава уязвимостта на съюзниците“, каза вторият бивш представител.

Белият дом се насочи към икономически натиск върху Техеран, след като войната с Иран стигна до патова ситуация, ход, който потенциално крие рискове за световните пазари. Но Пентагонът до голяма степен приветства промяната на финансовия министър Скот Бесънт от въздушни удари към санкции, предвид трудностите при изработването на стратегия за приключване на войната, според човека, запознат с плановете на Пентагона.

„Войните са трудни за прекратяване, независимо колко лесно може да е да започнат. Не винаги можеш да получиш Венецуела“, каза той.

Пентагонът отхвърли твърденията, че престижът на страната е застрашен.

„Американската армия остава най-мощната бойна сила на планетата. Вече проведохме успешни операции, като същевременно поддържаме дълбок и готов арсенал, с който да защитаваме нашия народ и нашите интереси. Всеки противник, който обърка медийния шум с американска слабост, ще разбере истината по трудния начин“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Белият дом заяви, че САЩ продължават да разполагат със способността да постигнат всяка от целите на президента.

„Както показа операция „Епик Фюри“, военната мощ на Америка е по-силна от всякога“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели, визирайки използваното от правителството название на кампанията срещу Техеран.

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Оръжията се преразпределят

Войната с Иран доведе до своеобразна игра на „музикални столове“ с доставките на оръжия.

Генерал Ксавие Брансън, който командва американските сили в Корея, заяви пред Комисията по въоръжените сили на Сената през април, че Пентагонът е изтеглил боеприпаси от Корейския полуостров заради военния конфликт с Иран. Той обаче подчерта, че основната система за противоракетна отбрана в региона, известна като THAAD, е останала на място.

Съюзници от Австралия до Тайван обаче изразяват опасения, че няма да разполагат с необходимите американски боеприпаси, ако в региона избухне конфликт. През последните месеци Пекин поддържа постоянен ритъм на навлизания във въздушното пространство около Тайван.

„Има дълбока тревога. Лично аз съм шокиран от липсата на чувство за спешност“, каза представител на САЩ в Тихоокеанския регион.

Именно по-малките азиатски държави ще усетят най-силно последиците, смята Брайън Кларк, бивш офицер от Военноморските сили на САЩ и настоящ експерт по военноморски операции в консервативния мозъчен тръст „Хъдсън“.

„Това, че не сме там със самолетоносач, докато Китай е там, няма да помогне на нашата кауза“, каза той.

Войната с Иран постави и огромни изисквания пред Военноморските сили на САЩ. Двата ключови самолетоносача USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln едва сега се завръщат от рекордно продължителни мисии и се нуждаят от техническа поддръжка.

USS Theodore Roosevelt ще напусне Сан Диего през следващите седмици, а представители на американската армия вече заявиха, че той ще бъде на по-дълга мисия от обичайните седем месеца.

„Обикновено не съм привърженик на удължаването на мисиите. Категорично се противопоставям на това. Но врагът също има думата“, каза тази седмица адмирал Дарил Кодъл, най-високопоставеният офицер във Военноморските сили на САЩ.

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Признаци на американско отстъпление в Европа

Признаци на американско отдръпване се наблюдават и в Европа.

През юни министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви шестмесечен преглед на американските войски в Европа. Той също така отстрани няколко висши офицери, които имаха ключова роля в подпомагането на Украйна във войната ѝ срещу Русия.

Командващият американските сухопътни сили в Европа и Африка генерал Кристофър Донахю, когото Хегсет освободи от поста през юли, е помогнал на технологични компании, които работят с армията по програми за дронове.

Генерал Кристофър ЛаНийв, новият временно изпълняващ длъжността началник-щаб на Сухопътните сили на САЩ, също наскоро прекрати съвместна тренировъчна програма между американски и украински военнослужещи за водене на война с дронове.

„На път сме да загубим огромно количество знания за това как се водят големите войни, от хората, които самите участват в бойните действия“, каза американски представител.

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Все по-малко безопасни възможности и в Близкия изток

Дори в Близкия изток САЩ установяват, че разполагат с по-малко безопасни възможности.

Американски военни кораби се налага да се снабдяват с гориво и провизии на места, които са далеч извън обсега на иранските оръжия.

„Те не могат да действат от нито едно от пристанищата, които са близо до Иран и от които обикновено оперират, и затова извършват цялото снабдяване от Диего Гарсия, което е на около 2000-3000 мили назад“, каза човек, близък до Пентагона.

Според него проблемът би бил още по-сериозен при война с Китай, тъй като Пекин разполага с достатъчно големи арсенали, за да нанася многократни удари по американски бази с балистични ракети.

Всички тези фактори са нанесли репутационни щети върху доверието в Съединените щати.

„По-важно е посланието, което тихо се предава от дипломатите зад затворени врати, че Съединените щати са ненадеждни, Съединените щати са разконцентрирани, а Китай е фокусиран. Китай е тук и няма да си отиде“, каза вторият бивш представител на отбраната.