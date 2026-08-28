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United Group B.V. с ръст на приходите и печалбата си през първата половина на 2026 г.

Приходите на групата се увеличават с 11%, а коригираната EBITDAal нараства с 12%

28 август 2026, 18:14
United Group B.V. с ръст на приходите и печалбата си през първата половина на 2026 г.
Източник: United Group

United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, днес обяви финансовите си резултати за първото полугодие на 2026 г., отчитайки двуцифрен ръст на годишна база както на приходите, така и на коригираната EBITDAal. Приходите нарастват с 11% на годишна база до 1 452,6 млн. евро, а коригираната EBITDAal се увеличава с 12% до 487,5 млн. евро, при марж от 33,6%.¹ Оперативният свободен паричен поток (EBITDAal-CAPEX) се увеличава повече от два пъти до 194,5 млн. евро.

Основни резултати

И четирите телекомуникационни пазара отчитат ръст на приходите: Nova (Гърция) с 23% до 531,6 млн. евро, Telemach (Хърватия) със 7% до 161,7 млн. евро, Vivacom (България) с 4% до 392,3 млн. евро и Telemach (Словения) с 4% до 148,5 млн. евро. Приходите от външни клиенти на United Media нарастват с 3% до 172,4 млн. евро. Коригираната EBITDAal се увеличава и на четирите телекомуникационни пазара: с 31% в Nova (Гърция), с 12% до 45,8 млн. евро в Telemach (Хърватия), с 6% до 42,7 млн. евро в Telemach (Словения) и с 3% до 163,7 млн. евро във Vivacom (България).

Общият брой единици, генериращи приходи, достига 14,0 млн., като мобилните услуги нарастват с 3% до 8,0 млн., кабелната платена телевизия – с 3% до 1,0 млн., а OTT услугите – с 20%, компенсирайки очаквания спад при DTH услугите от 11% и при услугите извън обхвата на собствената мрежа – от 5%. Продължаващото изграждане на мрежата, основно в България, Гърция и Хърватия, води до увеличаване на броя домакинства, до които достига мрежата. Средният ARPU за портфолиото нараства на всеки от пазарите – с 13% в Nova (Гърция), с 8% в Telemach (Хърватия), с 6% в Telemach (Словения) и с 4% във Vivacom (България).

Капиталовите разходи намаляват в повечето сегменти, като най-значителен е спадът в Telemach (Хърватия)  – с 41% до 22,6 млн. евро, и във Vivacom (България)  – с 14% до 56,5 млн. евро. Nova (Гърция) е изключение, като разходите нарастват с 2% до 151,0 млн. евро в резултат на модернизирането на мобилната радиомрежа и увеличаването на капацитета.

Към 30 юни 2026 г. Групата разполага с 305,8 млн. евро парични средства и парични еквиваленти, както и револвиращи кредитни линии на стойност 384,9 млн. евро. След емисиите през януари, май и юни и погасяването през август на облигациите с падеж през 2028 г., Групата няма падежиращи облигации до 2030 г.

Стратегията на United Group

Резултатите отразяват продължаващото изпълнение на стратегията, която Групата представи през 2025 г. и която трансформира United Group от модел на единна група към управление на портфолио. В рамките на тази стратегия Групата се управлява в три направления: телекомуникации, медии и инфраструктура и нови бизнеси. Телекомуникациите и медиите се управляват като отделни бизнеси, всеки със собствен модел, като представянето на всеки бизнес се оценява спрямо собствените му показатели и спрямо най-добрите компании в съответната сфера.

Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group, коментира:

„През първата половина на тази година продължихме да изпълняваме стратегията си и тя носи стабилни резултати. През 2025 г. заявихме, че ще управляваме United Group като портфолио, а не като една единна група, като телекомуникациите, медиите и инфраструктурата и новите бизнеси ще се управляват поотделно. Когато не сме най-добрият собственик на даден бизнес и той намалява стойността на Групата и отклонява управленския фокус, ние го продаваме и през това полугодие отново предприехме такива действия. Приоритетите ни за останалата част от годината остават непроменени: рентабилен растеж на телекомуникационния и медийния ни бизнес, дисциплинирано разпределение на капитала и приключване на продажбите, които в момента са в ход. Оставаме уверени в перспективите пред Групата и в екипите, които ги реализират.“

United Group допълнително укрепи капиталовата си структура, като реализира рефинансиране на обезпечени старши облигации на стойност 2,06 млрд. евро чрез три сделки през януари, май и юни, всички с падеж през 2033 г. През август Групата погаси облигации на стойност 300 млн. евро с падеж през 2028 г., използвайки постъпленията от емисията през юни. Нетният ливъридж намалява до 4,59x към 30 юни 2026 г. спрямо 4,67x към 31 март 2026 г., а брутният ливъридж – до 4,74x спрямо 4,81x, в съответствие с целта на Групата постепенно да намалява ливъриджа с разрастването на бизнеса.²

¹ Ръстът на коригираната EBITDAal, без да се включва съвместното дружество Nova ICT, продадено през август 2026 г., е 8%.

² Ливъриджът се изчислява на база на годишната стойност на коригираната EBITDAal за последните две тримесечия. За дефинициите на коригираната EBITDAal и годишната стойност на коригираната EBITDAal за последните две тримесечия, нетния ливъридж и други показатели, моля, вижте финансовите отчети на United Group.

Цялата информация за финансовите резултати на United Group през първото полугодие на 2026 година е достъпна тук: https://united.group/united-group-b-v-s-portfolio-strategy-delivers-double-digit-revenue-and-earnings-growth-in-h1-2026/

Източник: United Group    
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