Аржентина увековечи триумфа над Англия с нов ден на националните отбори

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Аржентинската футболна асоциация (AFA) официално обяви създаването на „Национален ден на футболните национални отбори“, който занапред ще се отбелязва ежегодно на 15 юли.

Датата е избрана в памет на емоционалната победа на „Албиселесте“ над Англия в полуфиналите на Световното първенство през тази година. В драматичната среща в Атланта англичаните водеха в резултата след ранен гол на Антъни Гордън, но аржентинците сътвориха пълен обрат през второто полувреме с попадения на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

Историческият триумф придобива още по-символично значение, тъй като се случи точно 40 години след легендарния четвъртфинал между Аржентина и Англия на Мондиала през 1986 година.