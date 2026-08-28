Скритото оръжие на Иран оставя САЩ уязвими за катастрофална атака

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут

Иран може да пренесе войната директно на американска територия чрез кибератаки, насочени към критична инфраструктура като водоснабдяване, електроцентрали, тръбопроводи и промишлени системи. Експерти предупреждават, че дори ограничени прекъсвания могат да имат големи икономически и психологически последици, особено ако бъдат комбинирани с дезинформация и AI.

Техеран развива киберспособностите си от години, особено след атаката Stuxnet срещу иранската ядрена програма. Свързвани с Иран групи вече са обвинявани за атаки срещу американски водоснабдителни системи и компании, а анализаторите очакват по-широко използване на кибершпионаж, саботаж и информационни операции.

Най-голямата опасност е постепенна вълна от атаки, а не един „кибер Пърл Харбър“, чрез малки, но многократни удари Иран може да създава усещане за несигурност, да изтощава американското общество и да засилва натиска за прекратяване на войната. Експертите подчертават, че Техеран може да е по-склонен да поема рискове, защото възприема конфликта като екзистенциален.

My latest: Iran's hidden weapon leaves US exposed to catastrophic attack



Having already excelled in missile/drone warfare & Hormuz leverage, Iran retains asymmetrical tools thru cyber war, including to enhance strikes, disrupt logistics & shape narrativehttps://t.co/ADUliz8LHA — 𝕋om 𝕆'ℂonnor (@ShaolinTom) August 28, 2026

Шест месеца след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран Ислямската република все още разполага с опасни възможности да наложи още по-висока цена на своите военно превъзхождащи противници.

Една от тактиките предизвиква особено безпокойство сред бивши държавни служители и анализатори.

В момент, когато Иран е нанесъл щети за милиарди долари с ракетните си и безпилотни атаки срещу военни обекти и инфраструктура в региона и е разтърсил световните енергийни пазари, ограничавайки трафика през Ормузкия проток, целенасочена иранска киберкампания би могла да нанесе удар в сърцето на САЩ и потенциално да се окаже още по-разрушителна както за националната сигурност, така и за ежедневния живот.

Войната за данните

Последните доклади вече свързват Иран с хакерски атаки през юли, които са довели до спиране на електроцентрала във Великобритания и на до 30 водоснабдителни системи в САЩ.

„Киберпространството е създадено по мярка за асиметричния модел на действие на Иран“, заяви пред Newsweek Франк Чилуфо, бивш служител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, който е играл водеща роля в непосредственото следатентатно преструктуриране на системата за сигурност на Белия дом.

„Техеран не трябва да се опитва да се изравнява със Съединените щати самолет за самолет или кораб за кораб“, каза Чилуфо, който сега е директор на Института „Маккрейри“ за киберсигурност и сигурност на критичната инфраструктура към университета „Оубърн“. „Той може да търси по-слабите места в нашата икономика и критична инфраструктура, да налага разходи далеч от бойното поле и да създава несигурност относно това кога и къде ще последва следващият удар“, допълва Чилуфо.

От началото на конфликта Иран вече демонстрира способността да допълва атаките си срещу военната и търговската логистика с атаки срещу центрове за данни в района на Персийския залив, които изпълняват също толкова важна роля.

По думите на говорителя на Корпуса на стражите на Ислямската революция бригаден генерал Хосейн Мохеби по време на конференция в понеделник, „когато унищожим център за данни на Amazon в Бахрейн, това не означава, че сме унищожили компания или комплекс, а че сме унищожили и разбили мозъка на оперативния процесор“.

Чилуфо определи тази стратегия като „особено показателна“, тъй като тя демонстрира осъзнаването от страна на Техеран, че „центровете за данни вече не са просто търговски обекти, а все повече се превръщат в гръбнака на нашите икономики, възможностите за изкуствен интелект и в някои случаи на националната сигурност“.

Още по-тревожен сценарий, посочи той, би могъл да включва комбиниране на иранските способности за физически атаки с дронове и ракети с допълнителен киберкомпонент, потенциално дори с изкуствен интелект, за да се създаде едновременен натиск върху физически и цифрови цели.

Дори „ограничено прекъсване“, предупреди Чилуфо, „може да бъде преувеличено и усилено чрез дезинформация и социалните медии, за да се създаде впечатление за много по-мащабна атака“.

„Един противник не трябва да унищожава критична инфраструктура, за да постигне стратегически ефект. Той може да превърне такова тактическо прекъсване в непропорционални икономически, психологически и политически последици“, каза той.

„Грешката би била да се смята, че иранска кибератака е нещо отделно от по-широкия конфликт. Техеран е прекарал десетилетия в усъвършенстване на способността си да действа асиметрично в различни сфери. Киберпространството му дава още едно средство да достигне отвъд бойното поле и да пренесе последиците от конфликта директно на американска територия“, добави той.

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Корените на киберреволюцията в Иран

Макар традиционно да не се смята, че Иран разполага със същите ресурси и способности като водещите съперници на САЩ, Китай и Русия, които също са били свързвани с десетки кибероперации срещу Съединените щати, Техеран има дълга история на участие в битката на този фронт.

Самият Иран също често е бил мишена на киберпрониквания. Един от първите големи случаи е печално известният компютърен червей Stuxnet, който в края на 2009 г. прониква в хиляди системи, свързани с иранските съоръжения за обогатяване на уран, и ги поврежда или унищожава.

Този катастрофален епизод се превръща в стимул за Иран да развива и усъвършенства собствените си киберспособности.

„Иран изгражда способностите си още от момента, в който се оказа от приемащата страна на американско-израелската операция Stuxnet преди близо 15 години“, заяви пред Newsweek Джейсън Хийли, един от основателите на Службата на Белия дом на националния директор по киберпространството и на първото в света киберкомандване, Съвместната оперативна група за защита на компютърните мрежи.

През 2012 г. тогавашният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който по-късно беше убит в първия ден на продължаващата война, след като Израел предполагаемо е хакнал трафика и камерите за видеонаблюдение, за да проследява движението на иранското ръководство, нареди създаването на Върховен съвет по киберпространството.

До 2015 г. Корпусът на стражите на Ислямската революция вече е създал собствено киберкомандване, макар елитните сили преди това да са осъществявали кибердейности чрез своя Център за разследване на организираната престъпност. Макар официално обявената мисия на киберподразделението на Корпуса до голяма степен да е свързана с поддържането на вътрешната сигурност, съхраняването на ценностите на Ислямската република и защитата от чуждестранни противници, американски експерти и представители на властите виждат в него и настъпателна функция.

Newsweek се е обърнал към представител на Националния център за киберпространството на Иран с молба за коментар.

Запитан за коментар, американски служител от сферата на отбраната заяви пред Newsweek: „От съображения за оперативна сигурност не коментираме и не обсъждаме киберразузнавателна информация, планове, операции, способности или ефекти.“

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Смъртоносен потенциал

В повечето случаи предполагаемите кибероперации, свързвани с Иран, се приписват на очевидни прокси групировки, сред които е Иранската киберармия, действала за първи път през 2009 г. като една от най-ранните известни групи, свързвани от анализатори с Иран.

Оттогава са се появили още много такива групи, сред които тези, обозначавани по различен начин като APT, или Advanced Persistent Threat, 33 (Elfin Team), APT 34 (Helix Kitten), APT 42 (Mint Sandstorm) и MuddyWater.

Последните предполагаеми ирански атаки срещу водоснабдителни системи в САЩ не са първите по рода си. Свързани с Иран извършители бяха обвинени за по-ранни кибератаки срещу язовир в Ню Йорк през 2013 г. и срещу местен водоснабдителен оператор в Пенсилвания десетилетие по-късно. Втората атака е била извършена от група, наричаща себе си CyberAv3ngers.

CyberAv3ngers е една от няколкото групи, появили се след избухването на войната в Газа през октомври 2023 г. Друга група, известна като Handala Hack Team, пое отговорност за редица атаки по време на продължаващата близо три години криза в Близкия изток. Може би най-забележителната от тях е заличаването на системите на американската медицинска компания Stryker Corporation през март тази година, малко след началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

Съвсем наскоро полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim съобщи във вторник за операция на така наречения Cyber Support Front за проникване в мрежата на израелската компания Novamill, за която се твърди, че участва в производството на оръжейни системи.

Хийли, който сега е старши научен изследовател в Училището по международни и публични отношения към Колумбийския университет, предупреди, че „някой ден скоро те може да успеят да извършат атака срещу американска инфраструктура, която да прекъсне услуги и дори да доведе до смъртни случаи, пряко или косвено, например чрез прекъсване на водоснабдяването, което да доведе до проблеми за болниците“.

„Дори при сравнително ограничен инцидент всеки президент може да почувства необходимост да отговори военно и да не го търпи, както по-често се е случвало досега“, каза той.

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„По-малко за губене“

Майкъл Сълмайър, професор в Училището за чуждестранна служба към Джорджтаунския университет, който преди това е бил помощник-секретар по киберполитиката в Пентагона и главен съветник по киберсигурността, наскоро очерта пред Foreign Policy редица начини, по които Китай би могъл да използва слабости в местната отбранителна инфраструктура чрез кибератаки, подсилени с изкуствен интелект, в случай на ескалация около Тайван.

Пред Newsweek той заяви, че „до голяма степен същата логика може да се приложи и към Иран“.

Най-тревожните според него сценарии включват не една мащабна атака от типа на „кибер Пърл Харбър“, а вълна от операции срещу критична инфраструктура, било в САЩ, било сред регионалните партньори, или потенциално комбинация от двете.

Освен водоснабдителни и електроенергийни системи, сред потенциалните цели са тръбопроводи и промишлени предприятия.

Сълмайър също така предупреди за недостатъчните темпове, с които САЩ се адаптират към бързо развиващите се възможности на кибератаките, задвижвани от изкуствен интелект. По думите му някои системи се нуждаят от години, за да бъдат адекватно актуализирани спрямо настоящата среда на заплахи.

И макар да отбеляза, че „Съединените щати и Израел, наред с други държави, също разполагат със значителна бойна мощ в киберпространството“, съществува още един фактор, който може да увеличи риска при справянето с иранските киберсили в момент, когато Ислямската република води това, което възприема като екзистенциална битка.

„За разлика от много други държави, лидерите в Техеран вероятно смятат, че имат по-малко за губене, когато провеждат кибероперации с цел да предизвикат смущения, в допълнение към по-традиционната разузнавателна дейност“, каза Сълмайър.

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Двупосочна стратегия

Изглежда, че Иран вече постига определени успехи чрез тихо прилагане на „двупосочна“ стратегия, описана от Никита Шах, бивш служител по националната сигурност на Великобритания, която днес е старши сътрудник в програмата „Разузнаване, национална сигурност и технологии“ на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Първият елемент включва използването на кибершпионаж в подкрепа на физически атаки чрез събиране на информация за избора на цели и оценката на щетите на бойното поле. Вторият представлява усилия за оформяне на разказа за конфликта и свързаните с него събития в полза на Техеран, включително чрез потенциалното използване на медийни операции, подсилени с изкуствен интелект.

„Това означава използването на разрушителни, но опортюнистични кибератаки, като хакване и изтичане на информация, инцидента със Stryker или дори вероятните неотдавнашни кибератаки срещу водоснабдителния сектор на САЩ, за предизвикване на локални нарушения, след което въздействието на тези атаки да бъде усилено чрез международните медии“, каза Шах пред Newsweek.

„Това обслужва целите на Иран в информационната война, като провокира и разделя различни глобални аудитории, насажда страх и разделение, които Техеран може да манипулира в хода на конфликта“, добави тя.

А сред „нещастните цели“ са американски организации и компании.

„Иран ще иска да ги въвлече във войната, като ги атакува с кибератаки от ниско ниво. С други думи, причиняването на съпътстващи щети на тези организации е целта, Иран ще иска да изтощи американската общественост с надеждата, че това ще настрои общественото мнение в САЩ срещу войната като средство за изтощаване на противника“, каза Шах.