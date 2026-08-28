Камион помете човек с мотофреза край Ветово

В одач на самоходна мотофреза загина при катастрофа край град Ветово, област Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 13:00 часа днес. В района на кръстовище, регулирано с пътни знаци, при влизане във Ветово по пътя от град Глоджево са се блъснали камион с русенска регистрация и самоходна мотофреза.

Шофьор загина при катастрофа край Русе

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието водачът на мотофрезата е починал на място.

Причините за инцидента се изясняват. По случая се води разследване.