Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

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Ще успее ли Ръждавичка да надвие всички останали в звездните битки на “Игри на волята”?

Гризлито Гешев е готов за нови подвизи на Арената на “Игри на волята”

Г олемият шампион от шестия сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” - Мартин Кънев, отново ще стъпи на Свещената Арена в опит да се добере до първото място и голямата победа. Той ще бъде един от звездните воини, които ще се впуснат в чисто новия отборен състезателен елемент в осмия сезон на хитовото риалити.

“Ще дам всичко от себе си. От една година тренирам усилено и се подготвям за това предизвикателство. Надявам се надявам новопридобитата сила да ми помогне с тежките предизвикателства в битките”.

Носителят на прозвището Императорът сподели, че няма предпочитания с коя жена ще се падне в един отбор, но се надява тя да е достатъчно силна и издръжлива, за да може по-лесно да преодоляват тежките препятствия, пред които те ще се изправят на бойното поле в Дуранкулак.

Като свои най-големи конкуренти сред мъжете той определи трима от най-популярните и доказали се бойци в историята на предаването - Светлин Митев, Георги Гешев и Раду Шуляк, които той със сигурност ще срещне по пътя си към върха.

Не пропускайте новия сезон на “Игри на волята” и Сезона на Шампионите - от 30 август по NOVA.