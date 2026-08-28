България

БНТ отговори защо София не бе избрана за „Евровизия 2027“

Писмото посочва конкретни несъответствия

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 17:34
БНТ отговори защо София не бе избрана за „Евровизия 2027“
Източник: БТА

Б НТ изпрати на Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване. 

В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). 

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Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които бяха разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото. Обръща се внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU въпреки това, кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност. 

По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия – информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.

БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.

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В качеството си на национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, БНТ има задължение да информира българските граждани по важни въпроси на обществения живот. В този смисъл БНТ информира досега и ще информира и в бъдеще обществеността за всички стъпки от подготовката и организацията за провеждане на „Евровизия 2027“. При предоставянето на информация чрез официалните си комуникационни канали БНТ ще спазва приложимите ограничения, свързани с лични данни, търговска тайна, авторски и сродни права, задължения за конфиденциалност, произтичащи от договорни отношения.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Евровизия 2027 БНТ Столична община
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