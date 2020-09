Големите звезди, които загубихме твърде рано

С лавата дава, но и взима много. Има звезди, които не успяват да се съхранят - не само физически, но и психически.

Преждевременната смърт на млад човек винаги е трагедия, без значение дали става дума за известен човек или не.

Припомняме за едни талантливи и красиви хора, които по една или друга причина напуснаха този свят... твърде рано.

Една от най-известните и трагични истории - тази на Мерилин Монро, която умира в дома си на 5 август 1962 г., когато е само на 36 години. Образът й се превръща в легенда, до днес хиляди жени от цял свят се опитват да подражават на актрисата. Загадъчната й смърт пък, пораждаща все още много въпроси (има теории, че Монро е била убита), бе повод да бъдат създадени редица книги, документални и игрални филми за нея.

Хедър О'Рурк става известна в детска възраст, най-вече с ролята си във филма "Полтъргайст", от 1982 г. на Стивън Спилбърг.Талантлива актриса, която се превъплащава в преследваната от духове Карол Ан Фрийлинг, се разболява през 1987 г. Диагнозата й обаче е сбъркана от докторите. Лекарите й изписват лекарства за болестта на Крон. В началото момичето се подобрява, но в началото на 1988 г. болестта се завръща. Малко преди отново да се върне в лечебното отделение, тя колабира, а по-късно и умира в Детската болница в Сан Диего, няколко дни след като навършва 12 години.Мениджърът й Дейвид Уардов съобщава, че смъртта е причинена от усложнена форма на грип.

Британи Мърфи - умира на 32 години. В края на 90-те и началото на 2000 г. се снима в поредица от успешни филми, които я правят популярна. През 2002 година има любовна връзка с Аштън Къчър. За причина за смъртта на актрисата се сочат пневмония, анемия, предозиране на наркотици. Само 6 месеца по-късно нейният съпруг е намерен мъртъв в тяхната къща. Смъртта му също се дължи на плесента (тогава става ясно, че това е истинската причина за смъртта на Британи Мърфи).

Хийт Леджър - умира на 28 години. Хийт Леджър е намерен мъртъв в своя апартамент в Ню Йорк на 22 януари 2008 г. В близост до тялото му са намерени сънотворни, отпускани с рецепта, както и опаковки от други препарати, които се продават свободно. Извършената аутопсия не изяснява причината за смъртта на 28-годишния актьор. В резултат на проведеното разследване официално е съобщено, че причина за смъртта е "остро отравяне, предизвикано от комбинирания ефект на шест различни лекарства". На погребалната служба в негова чест, проведена на 9 февруари 2008 г. в Пърт, присъстват близки роднини, филмови звезди и стотици опечалени. След церемонията Хийт Леджър е погребан в родния си град в тесен семеен кръг.

Антон Йелчин умира на 27 години. Загива на 19 юни 2016 г. при нелеп инцидент – прегазен от собствената си кола, която е тръгнала назад по инерция по алеята пред дома му и го притиснала към тухлена стена. Той е починал по-късно в болница от получените наранявания.

Remembering Anton Yelchin on what would have been his 31st birthday.



Anton played Pavel Chekov in Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness and Star Trek Beyond. He will forever be part of the #StarTrekFamily. 🖖 pic.twitter.com/4Icau0TpIq