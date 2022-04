Големите победители на наградите "Грами"

М ултижанровият изпълнител Джон Батист, дуото Silk Sonic и тийн сензацията Оливия Родриго триумфираха на церемонията за 64-ите награди "Грами", разпределяйки си четирите водещи отличия за албум, песен и запис на годината и за най-добър нов изпълнител.

Джон Батист - музикант от афроамерикански произход, изявяващ се в различни жанрове, спечели водещия приз за албум на годината на церемонията, която включваше изненадващ призив на украинския президент Володимир Зеленски, отбеляза Ройтерс. Батист, който е бендлидер в късното шоу на Стивън Колбер, получи общо пет отличия, в това число топ наградата за джаз албума си "We Are", вдъхновен от движението "Животът на чернокожите има значение". "Вярвам в това от цялото си сърце - няма най-добър музикант, най-добър художник, най-добър танцьор, най-добър актьор. Творческите изкуства са субективни. Аз просто свеждам глава и работя върху занаята всеки ден", сподели Батист.

Източник: Getty Images

Останалите призове на Джон Батист, който водеше по номинации с 11 на брой, са за най-добро музикално видео за "Freedom" - ярък трибют за Ню Орлиънс, и награда за композицията и аранжимента на песните за анимацията "За душата" на "Пиксар".

Дуото Silk Sonic в състав Бруно Марс и Андерсън Паак спечели другите две водещи награди "Грами" - за песен и запис на годината за хита си "Leave the Door Open", вдъхновен от 70-те години на миналия век.

Източник: Getty Images

Марс и Паак станаха от местата си и танцуваха бавно, преди да се отправят към сцената. "Наистина се опитваме да останем скромни в този момент", пошегува се Паак, докато двойката приемаше второто си отличие.

С триумфа си в две от основни категории Бруно Марс е на път да сътвори история: той стана единственият изпълнител заедно с Пол Саймън, който е печелил три пъти наградата за запис на годината. Марс освен това изравни рекорда за най-много победи в категорията за песен на годината с две.

Източник: Getty Images

Деветнадесетгодишната тийн сензация Оливия Родриго, прочула се със сърцераздирателната балада "Drivers License" от дебютния й албум "Sour", спечели четвъртата водеща награда за най-добър нов изпълнител. Към нея певицата прибави още две отличия - за най-добър поп вокален албум за "Sour" и за най-добро солово поп изпълнение за "Drivers License". "Това е най-голямата ми сбъдната мечта. Благодаря ви много!", каза Родриго, държейки трофея си за най-добър нов изпълнител.

Източник: Getty Images

Един от ключовите моменти на церемонията беше включването на президента на Украйна Володимир Зеленски, представен от водещия Тревър Ноа. Появата му контрастираше с радостната атмосфера на наградното шоу. "Какво се противопоставя най-много на музиката? Мълчанието на разрушените градове и убитите хора. Запълнете тишината с вашата музика. Подкрепете ни по всеки възможен начин. С всичко друго, но не и с мълчание", призова Зеленски в предварително записаното си видеопослание.

Източник: Getty Images

След включването му Джон Леджънд изпълни песента "Free" съвместно с украински творци в изгнание, сред които певицата и актриса Мика Нютън и поетесата Люба Якимчук.

Дуото Silk Sonic откри церемонията в Лас Вегас със своя енергичен и заразителен микс от ретро соул и фънк, изпълнявайки парчето си "777".

Рапърката Doja Cat и певицата SZA произнесоха емоционална реч, след като спечелиха наградата за най-добро изпълнение на поп дует или група група за песента "Kiss Me More", отбеляза Асошиейтед прес.

Церемонията се оказа семейна работа за братовчедите Baby Keem и Kendrick Lamar, които получиха отличието за най-добро рап изпълнение за песента си "Family Ties". Парчето донесе 14-а награда "Грами" на Ламар и първа на Кийм, който каза: "Нищо не можеше да ме подготви за този момент", след като излезе на сцената, за да вземе трофея си.

Крис Стейпълтън спечели третата си награда "Грами" за най-добро солово кънтри изпълнение за "You Should Probably Leave".

Ветеранът Тони Бенет увеличи рекорда си за изпълнител с най-много отличия за традиционен поп вокален албум с 14 победи. Наградата му донесе дуетният албум "Love for Sale", записан съвместно с Лейди Гага.

Церемонията за наградите "Грами" - водещите отличия в света на музиката, трябваше да се проведе през януари, но беше отложена заради увеличаването на случаите на зараза с COVID-19. Шоуто освен това беше преместено от Лос Анджелис в Лас Вегас. Звездите преминаха по червения килим, а хиляди зрители препълниха залата "Ем Джи Ем Гранд Гардън Арина", за разлика от миналата година, когато събитието се проведе на открито пред малобройна публика.

Водещият Тревър Ноа отправи приз към публиката да мисли за шоуто като за "концерт, на който раздаваме награди". "Ще държим имената на хората далече от устата си", добави Ноа, нанасяйки словесен плесник на актьора Уил Смит. Смит преди седмица удари шамар на комика Крис Рок на церемонията за наградите "Оскар" и му каза да не споменава името на съпругата му с "мръсната си уста".

Източник: Getty Images

Корейската поп група BTS - глобален феномен, който никога не е печелил "Грами", отново остана с празни ръце. Момчетата, облечени изцяло в черно, бяха сред изпълнителите на шоуто, поднасяйки високооктаново изпълнение на хита си "Butter".

Рок групата Foo Fighters, чийто барабанист Тейлър Хокинс почина преди малко повече от седмица, спечели три награди, включително за най-добър рок албум за "Medicine at Midnight". Никой от групата не се появи, за да приеме трофеите. Певицата Били Айлиш почете Хокинс, излизайки на сцената за изпълнението си с черна тениска с лика му.

Носителите на наградите "Грами" се избират от около 11 000 имащи право на глас членове на американската Национална звукозаписна академия.