"Големият пожар в Лондон": Трагедията през 1666 г., която променя правилата

П рез 1660-те години хората не били така наясно с опасностите от пожарите, както днес. Сградите били направени от дървен материал, намазан с катран, били покрити със сламени покриви и разположени плътно една до друга без особено внимание към планирането. Около 350 000 души живеели в Лондон точно преди Големия пожар. По онова време това бил един от най-големите градове в Европа.

