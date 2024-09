Година след диагнозата рак: Оливия Мън стана майка на момиченце

Х оливудската актриса Оливия Мън и комикът Джон Мълейни посрещнаха дъщеря чрез сурогатно майчинство.

Звездата от „Х-Мен“ сподели снимки на малката Мей в Instagram и каза, че тя е родена на 14 септември. 44-годишната Мън написа: „Мей Джун Мълейни се появи на бял свят на 14 септември 2024 г., годината на дракона.

„Изпитах толкова много дълбоки емоции от това, че не можех да износя дъщеря си. Когато за пръв път се срещнах с нашата гестационна сурогатна майка, ние говорихме майка за майка.

„Тя ми показа толкова много милост и разбиране, че знаех, че съм намерила ангел в реалния живот.

„Думите не могат да изразят благодарността ми, че тя опази бебето ни в продължение на 9 месеца и сбъдна мечтите ни.“

42-годишният Мълейни, комик и актьор, който пише за Saturday Night Live, публикува в социалните мрежи: „Толкова много обичам моето малко момиченце“ - и се пошегува: „Откраднахме толкова много неща от болницата“.

Двойката вече има син на име Малкълм, който е на почти три години.

През март Мън разкри, че е претърпяла четири операции - включително двойна мастектомия - заради агресивна форма на рак на гърдата.

