Годеницата на Безос: Обвинена в плагиатство на детска книга след 16-годишна вендета

Л орън Санчес беше обвинена, че е откраднала идеята за детската си книга от бивша близка приятелка, кулминация на 16-годишна кампания за "отмъщение" срещу нея.

Продължаващият спор започнал с въпроса коя от двете, Санчес или Алана Забел, танцува по-добре на хита от 2009 г. Boom Boom Pow на The Black Eyed Peas.

Сега всичко това прераства в съдебен иск, подаден във федерален съд в Калифорния, в който Забел обвинява Санчес, която следващата седмица трябва да се омъжи за основателя на Amazon Джеф Безос в разточителна церемония във Венеция, Италия, в нарушаване на авторски права и на договор. Това предава Daily Mail .

Според иска, видян от Daily Mail, 55-годишната Санчес хранила "огорчение" към 52-годишната Забел още от времето, когато двете танцували на 40-ия рожден ден на Санчес.

В документа се твърди, че когато гостите на партито харесали танцовите умения на Забел повече от тези на рожденичката, Санчес "я отстранила с рязък жест" и демонстративно ѝ обърнала гръб, "по драматичен и унизителен начин".

В отмъщение за това, че Забел спряла да ѝ преподава йога, Санчес уж откраднала историята за детската си книга от 2024 г. The Fly Who Flew To Space, която стана бестселър на New York Times, от книгата на Забел Dharma Kitty Goes to Mars.

Санчес буквално преписала идеята "сцена по сцена, сюжетна точка по сюжетна точка, и страница по страница", твърди Забел, като в иска е приложено и сравнение между двете книги.

Също така, според иска, Санчес "тормозила" Забел, като при пътуването си в Космоса през април с кораб на Blue Origin носела скафандър, наподобяващ този на главния герой от книгата на Забел.

Съдебният иск, описван като "с изпепеляваща сила", включва още твърдението, че Санчес някога била толкова увлечена по Бил Клинтън, когото интервюирала за предаването Extra през 2010 г., че с удоволствие приела прякора "Моника", по аналогия с Моника Люински.

Обвиненията, отправени от Забел към Санчес, която ще се омъжи за 61-годишния Безос на яхтата му за 500 милиона долара - Koru, включват нарушаване на авторски права и на договор. Забел търси неуточнено обезщетение.

В иска се разкрива предполагаемото целенасочено унищожаване на връзката с човек, който някога ѝ е бил много близък.

Забел, която е работила с певеца на Maroon 5 Адам Левин, разказва, че през 2008 г. започнала да води частни уроци по йога на спортния коментатор Рич Айзен и съпругата му Сузи Шустър.

Санчес, тогава телевизионна репортерка и съпруга на холивудския агент Патрик Уайтсел, посетила едно от занятията в дома на Айзен и поискала и тя да има частни уроци.

Двете се сприятелили, като Забел ѝ подарявала книги и дрехи от своята марка за спортно облекло AZIAM.

Lauren Sanchez's former friend and yoga instructor reveals 'humiliating' dancefloor snub that sparked 16-year vendetta in scathing lawsuit https://t.co/tdwtIPHHyV — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 19, 2025

В иска се казва:

"Приятелството между Забел и Санчес стана толкова близко, че Санчес споделяше с нея интимни подробности за козметични операции, за кърменето на детето си, както и за лични връзки."

"Забел понякога наричаше Санчес с прякора "Моника", забавен и личен, тъй като Санчес ѝ споделила, че изпитвала романтичен интерес към Бил Клинтън след среща с него през 2009 г. Санчес изглежда се радваше на този прякор."

Според иска, приятелството прераснало и в творческо сътрудничество, Санчес дори подписала споразумение за поверителност. Обсъждали също съвместна работа по 21-дневна фитнес програма, вдъхновена от книгата на Забел As I Am, но скоро отношенията се влошили.

Раздялата им настъпила през ноември 2009 г., когато Санчес поканила Забел на 40-ия си рожден ден в клуба Music Box в Западен Холивуд. Присъствали много знаменитости, а Рик Спрингфийлд изнесъл изпълнение на живо.

Скандалната Лорън Санчес с фин отговор на критиките

Искът гласи:

"Когато зазвуча Boom Boom Pow, Санчес покани Забел на дансинга. Въпреки че никой друг не танцуваше, Забел се присъедини, все пак това бе рожден ден на Санчес."

"Голяма част от присъстващите наблюдаваха двете, които бяха единствени на дансинга. Но вниманието се насочило към Забел, вероятно защото танцувала по-добре."

Санчес "се подразнила" от това и в крайна сметка обърнала гръб на Забел по "драматичен и унизителен начин". Засрамена, Забел напуснала партито.

На следващия ден Забел отишла при Санчес, за да ѝ върне предплатените пари за уроци и заявила, че не желае повече да работи с нея заради поведението ѝ.

Когато Забел опитала да възобнови връзката, Санчес я "игнорирала".

"Санчес оттогава таи злоба и търси начини да си отмъсти, включително чрез копиране на детската книга Dharma Kitty Goes to Mars и нарушаване на авторските права."

Санчес била напълно наясно с книгите на Забел, която е автор на 17 детски заглавия, и познавала специално Dharma Kitty, твърди искът.

До 2019 г. Забел решила, че Санчес се е "узряла", тъй като започнала връзка с Безос. Случайно се срещнали в йога студиото на Забел, прегърнали се и разменили няколко думи.

През 2022 г. Забел се свързала със Санчес, след като научила, че тя е назначена за вицепредседател на фонда на Безос за опазване на околната среда. Споделила с нея идея за котка, която лети до Марс, с предложение приходите да бъдат дарени за фонда.

Изпратила съобщение и до Безос, който отговорил, че е получил писмото и е разпоредил на екипа си да се свърже. Повече отговори така и не получила и през декември 2022 г. сама публикувала книгата си.

Книгата на Санчес излезе през септември 2024 г. Според иска тя не била вдъхновена от нейното преживяване с муха в хеликоптера ѝ, както твърди.

"Във всяка страница на книгата на Санчес основният сюжетен елемент или действие е взето директно от книгата на Забел."

Приложено е сравнение страница по страница, което доказва, че "нивото на сходство не може да е случайно".

Сред приликите са сцени, в които муха гледа през прозореца, докато космическият ѝ кораб се отдалечава от Земята, и главният герой, който наблюдава излитането.

Още едно обвинение е, че скафандърът, носен от Санчес при полета ѝ с изцяло женски екипаж (включващ Кати Пери и Гейл Кинг), е проектиран така, че да прилича на този от книгата на Забел.

Забел обвинява Санчес, че е използвала връзките си, включително годежа си с Безос и контактите с фамилия Кардашиян, за да направи книгата си бестселър в New York Times.

Целта ѝ била да "засенчи" Забел, като използва нейната история, твърди искът.

Според Забел цялата ситуация ѝ причинила "тежки емоционални травми" и "психически и финансово я лишила от удоволствието да сподели книгата си".

Освен обезщетение, тя настоява и за постоянно съдебно разпореждане Санчес да спазва подписаното споразумение за поверителност.

Санчес интервюирала Бил Клинтън през март 2010 г., след операция за поставяне на стент. През 2004 г. той претърпял четворен байпас.

В интервюто за Extra Санчес се усмихнала, когато Клинтън признал, че не се е грижел за себе си и сега трябва да тренира шест дни седмично.

"Знаем, че това няма да се случи", казала тя.

Клинтън отвърнал:

"Напротив, всъщност го правя. Тренирам повече, спя по-добре и спазвам строга диета."

Сватбата на века: Три бляскави събития, 200 гости и много лукс

Санчес попитала с усмивка:

"Което означава?"

Клинтън казал, че ще яде салати, плодове и зеленчуци и ще избягва всичко, което запушва артериите му.

Jeff Bezos' Fiancée, Lauren Sanchez, Accused of Plagiarizing Children's Book Idea.



Lauren Sanchez faces allegations of copying the concept for her upcoming children's book, "The Fly Who Flew to Space," from a former yoga instructor, Alanna Zabel.



Zabel claims that she had… pic.twitter.com/xqKYNLhzN8 — BoreCure (@CureBore) April 29, 2024

Санчес добавила:

"Тоест, никакво забавление?"

Забел вече е завеждала дело срещу Санчес в щатски съд в Лос Анджелис, но го оттеглила.

После подала нов иск във федералния съд малко преди избухването на горските пожари в Лос Анджелис.

В обновената жалба тя посочва, че била евакуирана два пъти и се включила доброволно в кризисна клиника в Пасифик Палисейдс, един от най-пострадалите райони, който впоследствие изгорял.

Забел работела и в училище като инструктор по осъзнатост, където шест деца изгубили домовете си.

През този труден период тя поискала отсрочка от Санчес, но получила отказ, поради което оттеглила иска за втори път и го подала отново тази седмица.