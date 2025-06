Сватбата на века: Три бляскави събития, 200 гости и много лукс

М ного малко неща нарушават спокойствието на неизвестния остров Сан Джовани Евангелиста във Венеция, който понякога е свързан чрез пясъчни брегове със съседния остров Торчело и се радва на гледка към лагуната. Единственото жилище тук е скромна къща с пет спални, преди това къща за гости на манастир, който е бил част от отдавна разрушен манастирски комплекс. Регистрираното население? Само 11 души.

Утре вечер обаче може да се разкрие, че тази селска идилия ще бъде домакин на предсватбената гала вечеря на Джеф Безос. В допълнение към бъдещата булка Лорън Санчес, се очаква гостите да включват Ким Кардашиян и майка ѝ Крис Дженър, както и медийния магнат Бари Дилър и съпругата му дизайнерът Даян фон Фюрстенберг, пише английското издание Daily Mail.

Ще има около 200 милионери и милиардери, събрани на дълги маси в лозето, сред „охрана на президентско ниво“.

Те ще пристигнат с лодка – отнема около половин час, за да се стигне дотук от Гранд канала на града, където повечето от тях са отседнали. Санчес вероятно ще се прибере с хеликоптер и ще кацне на плаващата хеликоптерна площадка на помощния кораб на тяхната мегаяхта „Кору“, „Абеона“.

Спокойно може да се каже, че остров Сан Джовани да не е виждал нищо подобно. Къщата на острова, наречена Вила Баслини, е реставрирана през 50-те години на миналия век и функционира предимно като много луксозен имот под наем, резервиран солидно за следващите две години. Организаторите на сватбите на Безос, Lanza & Baucina – компания, основана от принц Антонио Ликата ди Баучина и графовете Алерамо и Рикардо Ланца и базирана не във Венеция, а в апартамент в Батерси, Южен Лондон – сигурно са дръпнали някои конци, за да я осигурят за своите клиенти в последния момент. Организатор на сватби споделя: „Това е вдъхновяващ избор. Чудесен – не очевиден – и много умен“.

Jeff Bezos & Lauren Sanchez’s wedding invite unveiled by ABC News:



“Please, no gifts” pic.twitter.com/Gwaaqyd4f0 — Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2025

Наемането на Вила Баслини, за която се твърди, че е вдъхновила романа на Ърнест Хемингуей „През реката и сред дърветата“, е една от редицата спешни мерки, въведени, тъй като сватбата на Безос и Санчес премина от противоречие към криза. Наистина, източник, свързан със сватбата вчера, определи младоженеца – чието състояние е оценено на 224 милиарда долара – като „нещастен“ – което звучи като нещо, което се случва на Безос за първи път.

Сватбата беше отложена, след като финансираният от Безос изцяло женски космически полет Blue Origin предизвика глобални критики,

че е бил удоволствие за свръхбогатите – включително и за бъдещата булка, което със сигурност я е разстроило. Опитен пилот на хеликоптер и самолет и бивша журналистка, Санчес се надяваше, че пътуването ще бъде възприето като голямо феминистко приключение. Вместо това тя беше критикувана за това, което беше възприето като безсмислен рекламен трик от група известни личности в тесни дизайнерски скафандри.

След това беше издадена директива да се направи „преобразяване“ за събитието, което се очаква да бъде сватбата на века. Филантропията на двойката беше подчертана и приятелите ѝ искаха да представят сватбата като трогателно семейно събитие само за 200 от най-близките им, а не като шоубизнес екстравагантност или, не дай си Боже, демонстрация на икономическата мощ на основателя на Amazon.

Бюджетът, който беше обявен за 50 милиона долара, се очакваше да се движи около 5 милиона долара.

След това, с избухването на война в Близкия изток, сигурността на сватбата трябваше да бъде напълно преосмислена и плановете им да бъдат преработени отново. Първата жертва беше яхтата на Безос. Символът на статус на стойност 500 милиона долара щеше да бъде в центъра на празненствата и планът беше тя да пусне котва в Сан Базилио, малкия пътнически терминал на Венеция, южно от града, за времето на празненствата. Въпреки че сватбата никога нямаше да се състои на Кору, се очакваше тя да играе роля в събитията, с предсватбен коктейл на борда.

Но с нарастващите неудобни протести срещу екстравагантното събитие – плакати против сватбата се появиха из Венеция с надпис „Няма място за Безос“ – и предвид засилените опасения за глобалната сигурност, двойката реши, че е по-безопасно да остави отличителния тримачтов кораб, закотвен край хърватския остров Крес. Безос, Санчес и семейството бяха снимани да се наслаждават на „пяна парти“ на борда в неделя. А вчера яхтата се отправяше към Зека, необитаем остров близо до Крес. Смята се, че Безос и неговите гости я използват като начин буквално да плават под радара, докато се наслаждават на предсватбената си почивка.

Apparently the locals in Venice aren’t too happy about the Bezos wedding there this week pic.twitter.com/t283p1gJCt — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 23, 2025

Вътрешен източник, който е тясно свързан със сватбата, потвърждава, че „Кору“ вече не фигурира в сватбените планове и вероятно ще остане закотвена на хърватското крайбрежие през цялото време. „Тази промяна следва нападението на Тръмп срещу Иран и затягането на мерките за безопасност срещу потенциални високопоставени американски цели“. Източникът добавя: „Безос няма късмет. В крайна сметка избра най-лошите дни за брак. Тръмп и Израел нарушават тържествата му“.

Всъщност, беше съобщено, че

Тръмп е в списъка с гости – Безос и Санчес са имали почетно място на встъпването му в длъжност. При тези обстоятелства изглежда немислимо той да присъства,

въпреки че дъщеря му Иванка вече е пристигнала със съпруга си Джаред Кушнер. Хотел „Аман Палас“ и „Чиприани“, където най-добрите апартаменти струват 10 000 паунда, са резервирани групово за сватбени гости.

🚨 Paparazzi unleashed in Venice for the whole week!



Ivanka Trump arriving in the lagoon for Keff Bezos’s wedding



In the background, the voices of photographers shouting in incomprehensible Venetian dialect…pic.twitter.com/LMZVmBpVUi — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 24, 2025

Планът сега е Безос, Санчес и техните семейства да прескочат от Хърватия до Венеция с частен самолет или хеликоптер. Във Венеция има само две хеликоптерни площадки – една на летището и една на Лидо. Алтернатива би била да се използва „Абеона“ на стойност 75 милиона долара, тъй като тя има хеликоптерна площадка и е достатъчно малка, за да акостира навсякъде във Венеция, което би могло да бъде полезно.

Може да се разкрие, че утре, петък и събота, има

три ключови събития.

Утре ще бъде гала вечерта на частния остров в лагуната Сан Джовани Евангелиста. Петък е денят на сватбата и тя ще се проведе на остров Сан Джорджо Маджоре, на малък отбив от Гранд канала, където са отседнали повечето гости. Островът е собственост и се управлява от благотворителната фондация Cini, а сватбата ще се проведе в зашеметяващия открит амфитеатър – който те наричат „зелен театър“. До 1500 гости могат да седнат на етажите от бял камък от Виченца, украсени с чемширови шпалири. Амфитеатърът беше наскоро реновиран от Foster + Partners, фирмата, основана от страхотния британски архитект Норман Фостър, и превърнат в перфектно място за представления, с навес, който да предпазва от любопитни прелитащи папарашки дронове.

След това ще има вечеря, евентуално на открито, в манастира или в една от великолепните паладиански държавни зали. Островът е бил домакин на срещи на върха на Г-7, Г-20 и ЮНЕСКО. Местни източници потвърждават, че ще има и фойерверки. Модни експерти казват, че се очаква шефката на Vogue Ана Уинтур, с която булката се е консултирала, да присъства на това събитие, но мнозина смятат това за малко вероятно, тъй като в петък ще бъде дебютното ревю на Джонатан Андерсън в Париж като нов креативен директор на Dior, което може да е приоритет.

Източник посочва, че на Сан Джорджо са построени поръчкови конструкции, най-вероятно за сватбената вечеря. „Те разтоварваха скеле и други елементи там от страната на амфитеатъра преди две седмици“, казва източникът.

Що се отнася до това

какво ще носи булката,

Лорън Шърман от бюлетина Puck казва, че това ще бъде Dolce & Gabbana. Шърман пише: „Потвърдих, че Санчес ще носи Dolce & Gabbana за церемонията по простата причина, че ѝ харесва. Тези момчета са мили с нея и Уинтур одобрява“. Уинтур очевидно е уредила и Безос да носи смокинг от италианското дизайнерско дуо.

Шърман добавя: „Това означава, че Санчес няма да носи Оскар де ла Рента за церемонията, но със сигурност ще го направи по време на празненствата. „Предполагам, че ще смени външния си вид, за който е платила, повече от дузина пъти. Не забравяйте, че дизайнерите на Оскар де ла Рента, Лора Ким и Фернандо Гарсия, са облекли Санчес и нейните приятелки за пътуването им до космоса. Чувал съм също, че за едно събитие дрескодът е пижама“.

На следващия ден, събота, ще има бал в Арсенале, древната корабостроителница. Не е най-романтичната част на Венеция, но е огромна и напълно охранявана, само с един вход. Често е място за художествени изложби и модни ревюта на Биенале, както и за звездното благотворително събитие amfAR за СПИН, и има огромни корабостроителни пещери, които могат да бъдат превърнати в зрелищни пространства за партита. Арсенале е държавна собственост и в момента е домакин на оперативното звено на проекта Mose, системата за защита от наводнения на Венеция.

Jeff Bezos' wedding in Venice costs 3x as much as the entire NATO summit. 😱 pic.twitter.com/Z34SBQD9Oe — Rembrandt's R👀m 🖌 (maaikedirkx) (@RembrandtsRoom) June 23, 2025

Скуола Гранде дела Мизерикордия от XIV в., сега културен център, е споменавана като място за провеждане на сватбата, а протестиращи са разгънали плакати там, но източници от сватбени събития твърдят, че местоположението ѝ я е направило „логистично неосъществима“, а говорител на Скуолата отрече миналата седмица, че някога са се кандидатирали за домакинство на сватбено събитие на Безос. Местен сватбен организатор, който познава мястото, казва: „Мизерикордия е голямо и красиво пространство, но е на два етажа, така че всъщност не е толкова просторно или практично за по-голяма група, особено ако имате изпълнения на живо. Това важи за повечето венециански места. Освен това е почти в центъра на града – доста публично за шпиони и трудно за достъп до производствени лодки, разтоварване, подготовка и т.н.“.

В допълнение към тези три големи събития, Венеция е пълна с разговори за „съпътстващи партита“

на строго секретни места на по-малки острови в лагуната, включително Сака Сесола, Бурано, Джудека и манастира на Мадона дел'Орто, или на борда на малки яхти, наети за сватбата. Говори се и за частни обиколки на музеи, по-специално на колекцията на Пеги Гугенхайм и колекцията на Пино в Палацо Граси.

След сватбата планът е Кору да се премести в Таормина в Сицилия. Безос се влюби в града миналата година, когато двойката плаваше по крайбрежието на Сицилия и Еолийските острови. Смята се, че той и Лорън ще пуснат котва в Таормина и ще прекарат време във Four Seasons San Domenico Palace – известен с това, че е домакин на втория сезон на „Белият лотос“. Смята се, че официални снимки от събитието ще се появят в списанията Vogue или Vanity Fair.

Бъдещите младоженци се запознаха преди почти десет години

чрез тогавашния съпруг на Санчес, холивудския агент Патрик Уайтсел. Той представляваше актрисата Мишел Уилямс, звездата на филма „Манчестър край морето“, разпространяван от Amazon и носител на „Оскар“ през 2016 г. В един момент се оформи план Санчес и Безос да работят заедно по документален филм за неговия космически проект „Син произход“. Това беше описано в таблоидите като „алиби за 50 милиона долара“, тъй като по време на снимките двамата се наслаждаваха на осеммесечна афера.

Списание „National Enquirer“ ги следеше през пет щата и 40 000 мили, докато се наслаждаваха на частни самолети, луксозни лимузини, разходки с хеликоптер, романтични походи, скривалища в петзвездни хотели и интимни вечери. Имаше съобщения за горещи текстови съобщения и снимки. Когато новината излезе през 2019 г., Безос обяви края на 25-годишния си брак с Макензи Скот, от която има четири деца. Санчес също така официално се раздели с Уайтсел, бащата на две от трите ѝ деца, въпреки че имаше твърдения, че и двамата онеправдани съпрузи са знаели за любовната афера от месеци и че до момента, в който тя е била разкрита, всички замесени са се разделили. Макензи придоби акции на Amazon, което я направи една от най-богатите жени в света.

Безос и Санчес се сгодиха през май 2023 г., като основателят на Amazon подари на приятелката си розов диамантен пръстен, толкова огромен, че по-късно тя каза, че „почти е припаднала“, когато го е видяла. Очевидно струва над 2,5 милиона долара.

Сега тя е половината от една от най-богатите двойки в света

и с това идва и натовареният ѝ филантропски живот. Те връчват годишната награда „Безос“ за смелост и учтивост, която е съпроводена с грант от 100 милиона долара, предназначен за благотворителни организации. Санчес е и заместник-председател на Фонда за Земята на Безос, който възнамерява да похарчи 10 милиарда долара, за да се опита да реши климатичната криза. Тя участва и във Фонда за семейства „Ден 1“, който помага на бездомни семейства в САЩ, и в Академията Безос, която осигурява безплатно предучилищно образование.

Очакването е младоженците да направят значително дарение на венециански благотворителни организации. Организаторите Ланца и Баучина заявиха в изявление тази седмица: „От самото начало инструкциите на нашия клиент и нашите собствени ръководни принципи бяха пределно ясни: минимизиране на всякакви смущения в града, уважение към неговите жители и институции и огромното участие на местните жители в организирането на събитията“.

Компанията добави: „От самото начало за нашия клиент беше чест да подкрепи града и неговата изключително важна лагуна чрез организации с нестопанска цел и свързани проекти“. Но добре осведомени източници в града казват, че съобщение за благотворително дарение ще дойде едва след като сватбата приключи безопасно. „Те не искат да изглежда сякаш са купили Венеция“, казва източник.