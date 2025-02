"Тя не иска да участва в този цирк": Кание Уест и Бианка Ченсори се разделят

Б ракът между Кание Уест и Бианка Ченсори е на ръба на разпад.

„На нея ѝ е писнало“, споделя източник пред New York Post в четвъртък. „Тениските със свастика бяха последната капка. Тя му каза, че не може да бъде свързвана с подобно нещо и че той вече не е човекът, за когото го е мислела.“ Според източника Уест е отвърнал, че „той има власт над ситуацията“ и че „той продава тези тениски“.

TMZ reports that Kanye West and Bianca Censori have split. pic.twitter.com/OxNcZp3GZJ

„Това ѝ се отразява зле и тя не иска да участва в този цирк“, добавя вътрешният източник. „Кание вярва, че тя ще се върне при него и казва, че просто е „ядосана“, но в момента Бианка му е заявила, че напълно е приключила с връзката им.“

Новината бе разпространена от Daily Mail, като източник, близък до 47-годишния рапър, разкри, че двойката вече се е разделила и в близките дни се очаква да подаде молба за развод.

Според TMZ и двете страни вече търсят бракоразводни адвокати. Въпреки това, представител на двойката отрече слуховете, заявявайки пред New York Post в четвъртък: „Йе и Бианка са в Лос Анджелис и ще прекарат Свети Валентин заедно.“

Раздялата им идва след поредица от противоречия, които ги поставиха в центъра на вниманието. На 2 февруари, по време на 67-ите годишни награди „Грами“, Кание Уест и Бианка Ченсори привлякоха погледите с провокативната си поява на червения килим. Ченсори се появи в черно кожено палто, което по-късно свали, разкривайки прозрачен мини тоалет в телесен цвят, под който не носеше бельо. Уест се отдръпна, оставяйки съпругата си в центъра на вниманието, докато камерите я снимаха от всеки ъгъл.

Двойката напусна събитието веднага след червения килим, без да влезе в залата за награждаването. Въпреки спекулациите, че са били изгонени заради провокативната си поява, източници от събитието опровергаха тези твърдения.

Докато мнозина критикуваха Уест и Ченсори за „безвкусната“ каскада, рапърът изглеждаше доволен от предизвиканото внимание. Два дни след церемонията той се похвали в Instagram, че съпругата му е „най-търсеният човек на планетата в Google“.

„Победихме Грамитата“, написа Уест. „Съпругата ми е най-търсеният човек на планетата в Google, наречена Земя.“

Kanye West and Bianca Censori split after 2 years of marriage: ‘She’s had enough’ https://t.co/BIyrTSE80K pic.twitter.com/JpTu8WXxBs