Кание Уест разкри, че Бианка Ченсори го е напуснала заради негови изказвания

К ание Уест потвърди, че съпругата му, Бианка Ченсори, го е напуснала заради негови обезпокоителни изказвания в социалните мрежи.

В песента си „BIANCA“ от новия албум „WW3“—чиято обложка съдържа червена свастика—опозореният 47-годишен рапър разкрива, че австралийската архитектка е получила паническа атака заради вълната от омраза, която предизвикват неговите публикации в X.

„Бебето ми избяга / Но първо се опита да ме накара да се хоспитализирам/ Не отивам в болницата, защото не съм болен, просто не го разбирам“, рапира Уест в песента, пусната в четвъртък.

Kanye West reveals he and Bianca Censori have split after his recent tweets caused her to have a panic attack. pic.twitter.com/kcRIfR7h1t — Pop Base (@PopBase) April 3, 2025

„Тя получава пристъп на паника и не ѝ харесва начина, по който туитнах / Докато Бианка не се върне, стоя буден цяла нощ, няма да спя / Наистина не знам къде е тя.“

Уест споделя в текста, че е разбрал за раздялата, след като проследил местоположението на Ченсори чрез приложението Maybach.

„Проследявам б—ч чрез приложение / Проследявам б—ч из града“, продължава той. „Тя скочи в колата и избяга / Моята b—h просто не разбира / Понякога просто имам чувството, че е планирано.“

Нападки срещу семейството на Ченсори

Уест също така насочва гнева си към семейството на Бианка, твърдейки, че близките ѝ искат той да бъде „затворен“.

„Те искат да се оттегля / Искат да избягам и да се срещнем“, рапира той, преди да сравни връзката си с Ченсори с тази на Шон „Диди“ Комбс и Каси Вентура.

„Предполагам, че ние сме новите Каси и Диди / Правя тази песен за Бианка / Усещам духа на Донда“, добавя той, визирайки покойната си майка, която почина през 2007 г.

Опозореният рапър, който е женен за Ченсори от 2022 г., завършва песента си с думите:

„Бианка, просто искам да се върнеш / Върни се при мен / Знам какво направих, за да те ядосам.“

Kanye West confirms wife Bianca Censori left him, had panic attack over disturbing rants in new song: ‘She ran away’https://t.co/jTBXszd0fc — Miss T (@tlc6767) April 3, 2025

Полемики около Кание Уест

През последните месеци Уест не спира да защитава Шон „Диди“ Комбс, който в момента е задържан без право на гаранция и очаква съдебен процес по обвинения в сексуален трафик.

Миналия месец рапърът публикува серия от изказвания в X, в които твърди, че Каси Вентура е „изнудвала“ Комбс. Вентура, която имаше връзка с Комбс повече от десетилетие, заведе съдебен иск за сексуално насилие срещу него през 2023 г.

Делото беше бързо уредено извън съда, но през май 2024 г. CNN публикува видеозапис от 2016 г., на който се вижда как Комбс упражнява физическо насилие върху Вентура в хотел. В кадрите той я рита, влачи, тъпче и хвърля предмети по нея.

След разпространението на видеото Комбс публикува извинение в Instagram, наричайки действията си „непростими“, като призна: „Бях прецакан.“

Кание Уест и скандалите в социалните мрежи

Поведението на Уест в социалните мрежи става все по-агресивно и скандално.

Рапърът открито заяви, че има „господство“ над съпругата си и похвали Адолф Хитлер, като написа: „Хитлер беше толкова свеж.“

„Аз съм нацист“, продължава той, добавяйки: „Обичам Хитлер.“

По-късно Уест оттегли предишните си извинения към еврейската общност и публикува нова поредица от антисемитски коментари.

Той дори започна да продава тениски със свастика на своя уебсайт, преди Shopify да закрие магазина му. Скандалът доведе и до разтрогване на договорите му с агенти и партньори.

„Никога не се извинявам за моите еврейски коментари“, написа Уест в изтрита публикация в X. „Мога да казвам каквото си искам завинаги.“

According to Ye’s latest song, his wife, Bianca Censori, left him after trying to have him committed and drove off in his Maybach.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/HencHcga1Z — AF Post (@AFpost) April 3, 2025

По-рано тази седмица рапърът се появи в черно облекло на Ku Klux Klan, докато разговаряше с DJ Akademiks, предизвиквайки поредната вълна от възмущение.