Коя е голата Бианка Ченсори? Запознайте се с архитектката, която се ожени за Кание Уест

К ание Уест. се ожени за Бианка Ченсори в Бевърли Хилс през януари 2023 г., по-малко от два месеца след като финализира развода си с Ким Кардашиян.

Уест и Ченсори бяха забелязани да носят венчални халки след частната церемония, но изглежда не са подали брачно свидетелство, за да направят съюза си правно обвързващ; по-късно обаче стана ясно, че двамата са сключили законен брак на 20 декември 2022 г. на тайна церемония в Пало Алто, Калифорния.

Източник: iStock/Getty images

Връзката им беше белязана от провокативни излизания, откакто станаха публични, включително бяха уловени да изживяват пикантен момент на лодка в Италия.

Стилът на Ченсори също ставаше все по-рискован по време на техния романс, като най-скандалната ѝ визия беше на наградите „Грами“ през 2025 г., когато се появи гола на червения килим.

Who is Bianca Censori? What to know about Ye's wife after revealing Grammys appearance https://t.co/T6CWlLdDTw — USA TODAY (@USATODAY) February 4, 2025

Коя е Бианка Ченсори?

Ченсори работи като архитектурен дизайнер за компанията на Уест Yeezy от ноември 2020 г., според страницата ѝ в LinkedIn.

Преди да започне работа с Уест, Ченсори учи в университета в Мелбърн, докато не се дипломира с бакалавърска степен по архитектура през 2017 г. По-късно тя се връща в училище, за да получи магистърска степен по архитектура от 2019 до 2020 г.

Къде другаде е работила Ченсори?

Ченсори също е предприемач и след като завършва гимназия, основава компанията за бижута Nylons.

„Започнах да си играя с мрежи, след това слагах кристали в мрежите, просто правех наистина прости тънки чокъри“, казва тя в материал за i-D през 2016 г. „Започнах да ги продавам и оттам нататък нещата бавно се разрастваха.“

Ченсори е работила и като архитект в австралийска компания и като консултант по дизайн.

Who is Bianca Censori? What to know about Kanye West’s wife https://t.co/uXQrRocPyk pic.twitter.com/FlPgec7u2G — New York Post (@nypost) February 4, 2025

Има ли Ченсори социални мрежи?

Ченсори деактивира профила си в Instagram по същото време, когато се появи новината, че уж се е омъжила за Уест.

Преди да го направи, тя е имала приблизително 16 500 последователи.

Как Ченсори се е запознала с Уест?

Не е ясно как Ченсори и Уест са се обвързали романтично, но в LinkedIn списъкът на служителите на Yeezy наброява около 80 души, така че вероятно са се сближили, докато са работили заедно.

Ченсори и изпълнителят на „Heartless“ за първи път предизвикаха слухове за връзка, когато бяха забелязани да вечерят заедно в Waldorf Astoria в Бевърли Хилс на 9 януари 2023 г., само няколко дни преди първоначално съобщената им сватба да влезе в заглавията на вестниците.

Уест също така подсказа за романса им в песен, озаглавена „Censori Overload“, която издаде в началото на декември 2022 г. Един от текстовете гласи: „И Библията каза: „Не мога да правя повече секс “до брака'“.

Who Is Bianca Censori? What to Know About Kanye West's Wife and Her Nearly Naked Grammys Red Carpet Look https://t.co/9noDUzFGVj — E! News (@enews) February 3, 2025

С какво друго се занимава Ченсори?

Тъй като Ченсори е деактивирала профилите си в социалните мрежи, не е ясно какво друго обича да прави или с кого се е срещала в миналото.

Тя обаче прави сериозна промяна в живота си точно преди да избяга с Йе, когато променя дългата си тъмна коса на светлокестенява пикси прическа.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase