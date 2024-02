Филмът "Боб Марли: One Love" предава посланието на певеца на новите поколения

С емейството на Боб Марли се надява новият биографичен филм за певеца, популяризирал реге музиката със запомнящи се мелодии и духовни послания, да помогне да се възроди наследството му, предаде Ройтерс.

Меган и Хари изненадващо в Ямайка за премиерата на филма „Боб Марли: Една любов“

"Боб Марли: One Love" е продуциран от съпругата му Рита Марли и децата им Зиги и Седела, а изпълнителен продуцент е Брад Пит. Режисьор е Рейналдо Маркъс Грийн, който направи и филма "Методът Уилямс".

В продукцията участват британските актьори Кингсли Бен-Адир и Лашана Линч, които приемат предизвикателството да се превъплътят в образите на Боб и Рита Марли на екрана.

