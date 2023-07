"Барбенхаймер": Четвъртият най-голям боксофис уикенд за всички времена

"Барбенхаймер" не просто проработи, а се превърна в злато. Подхранваната от социалните мрежи комбинация между филма на Грета Гъруиг "Барби" и "Опенхаймер" на Кристофър Нолан върна рекорден брой зрители в киносалоните този уикенд, като значително надхвърли прогнозите и даде искрица надежда на изоставащия кинобизнес на фона на стачките в Холивуд, съобщи Асошиейтед прес.

In the ultimate showdown of brains vs beauty, it's Barbie versus Oppenheimer! 🤔 Can a beauty with unrealistic proportions outsmart the brilliant mind behind the atomic bomb? Place your bets, folks, for the most entertaining duel in history! 💥💋 #BrainsVsBeauty #UnlikelyRivals pic.twitter.com/WF9mfUmcbh