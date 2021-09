Легендарна шахматистка съди Netflix за сексизъм заради "Дамски гамбит"

Л егендата на съветския шахмат, грузинката Нона Гаприндашвили съди за пет милиона щатски долара американската компания Netflix с обвинение, че представя кариерата ѝ по "сексистки и обиден начин" в хитовия сериал "Дамски гамбит", съобщи АФП.

"Netflix безсрамно и умишлено лъже за успеха на Гаприндашвили",

пише в жалбата, копие от която видя АФП.

Nona Gaprindashvili, a history-making chess champion, was pained to learn that "The Queen's Gambit" had erased her many successes against male opponents. Now, she's suing Netflix.https://t.co/Gau4waZhsH