Евакуират стотици затворници в Австралия заради нашествие на мишки

Н ашествие на полски мишки принуди австралийските власти да започнат евакуация на стотици затворници и персонал от затвор в щата Нов Южен Уелс, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Мишките са прегризали кабели и са причинили щети по таваните

на помещенията в затвора Уелингтън, разположен в селскостопански район в щата.

"Здравето, безопасността и благосъстоянието на персонала и задържаните са наш основен приоритет, затова е важно да се действа възможно най-бързо и да се извърши ремонт на нанесените щети", каза ръководителят на затворите в Нов Южен Уелс Питър Северин в изявление до медиите.

