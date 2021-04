Мъж намери змия в маруля, купена от супермаркет

А лекс Уайт мислел, че вижда голям червей да пълзи в найлоновия плик, в който била марулята, купена от супермаркет в Сидни, докато не видял змийския език, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Напълно откачих, когато видях малкото езиче, започнах да се суетя, осъзнах, че е змия, защото червеите нямат езици", разказа Уайт. "Определено изпаднах в паника".

Snake my breath away: An Australian man finds a venomous paled-headed snake in the lettuce he bought at a supermarket. “I kind of completely freaked out when I saw this little tongue come out of its mouth and start flicking around," he said. https://t.co/abfIWLWxko #odd