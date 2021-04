Ядосан октопод преби мъж в Австралия

М ъж беше набит от октопод, който пострадалият определя като "най-ядосания".

Във видеоклип, станал вайръл в социалните мрежи, се вижда как октоподът стои в плитката вода край плажа. Изведнъж той рязко изстрелва пипалата си, удряйки геолога Ланс Карлсън. По-късно имало и втора атака.

Ударите от пипалата ясно личат по кожата на Карлсън. Геологът си спомня, че първият е бил по ръката. Второто нападение засегнало врата и горната част на гърба на човека.

Карлсън е работил и като спасител. Той споделя, че залял парещите следи от пипалата с кола и това ги успокоило.

Мъжът и семейството му седели на плажа, когато видял нещо, което помислил за опашка на скат, удряща чайка.

Любопитен, Карлсън се приближил, докато двегодишната му дъщеря снимала. Тогава установил, че агресивното морско животно всъщност е октопод. Последният се хвърлил към момиченцето и баща му, но те избягали. Пострадала само ръката на бащата.

По-късно той решил да влезе сам във водата, но отново бил намерен и нападнат от октопода.

"Очилата ми се замъглиха, водата изведнъж стана мътна и си спомням, че бях шокиран и объркан", разказва пострадалият.

Video shows the moment an octopus lashed out at a beachgoer in Australia, leaving him with marks on his neck and arms. pic.twitter.com/We4jpdF6SO