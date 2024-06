Ето защо е опасно да пием алкохол по време на полет

С ледващият път, когато пътувате с полет на дълги разстояния, може би трябва да се замислите дали да не си вземете питие и да дремнете: според ново проучване това е комбинация, която може да доведе до допълнително натоварване на сърцето ви.

Екип от Института по аерокосмическа медицина към Германския аерокосмически център разпределя 40 доброволци между две камери за сън: една с нормално налягане на земната повърхност и една с изкуствено създадено налягане, което имитира самолет, движещ се на височина 2438 метра.

Знаем, че на тези големи височини, при които кислородът е на изчерпване, нивата на кислород в кръвта (SpO2) започват да спадат - технически известно като хипобарична хипоксия. Новото изследване показва, че заедно с алкохола и дрямката това е потенциално опасна комбинация.

"Това проучване е първото, което изследва комбинираното въздействие на хипобарната хипоксия и алкохола по време на сън", пишат изследователите в публикувания документ.

"Показваме, че консумацията на алкохол на борда на самолета е подценяван риск за здравето, който може лесно да бъде избегнат", споделят още изследователите.

Имало е общо четири групи: такива, които са спали при нормално налягане със или без да са пили, и такива, които са спали при налягане в кабината със или без да са пили.

Алкохолът, даден на участниците, е бил еквивалентен на две кутии бира или две чаши вино. По време на експериментите участниците са били ограничени да спят по четири часа на нощ, вероятно за да имитират преживяването на прекъснат сън по време на полет.

При нормално налягане средният човек, употребил алкохол, има ниво на кислород в кръвта от 94,97 % и сърдечна честота от 76,97 удара в минута (bpm). Лицата, които не са консумирали алкохол при нормално налягане, са имали ниво на кислород в кръвта 95,88% и 63,74 удара в минута. При намаленото налягане еквивалентните статистики са били 85,32 процента SpO2 и 87,73 удара в минута за пиещите и 88,07 процента SpO2 и 72,90 удара в минута за въздържателите.

Заедно с това резултатите показват, че при условията в кабината на самолета кислородът в кръвта е бил по-нисък, а сърдечната честота - по-висока, отколкото в контролната група, като тези въздействия са били още по-силни сред употребилите алкохол.

Това е значителна разлика както за това, че сте високо във въздуха, така и за това, че сте употребили алкохол - здравословната клинична норма за SpO2 е 90 %. Тези фактори също така намалили времето, прекарано в дълбок и REM сън, които са важни за качеството на съня.

Ниският SpO2 и високият сърдечен ритъм натоварват допълнително сърдечносъдовата система и тревогата е, че навиците ни за полети на дълги разстояния ненужно увеличават риска от сърдечни проблеми - особено за хората със съществуващи заболявания.

Проучването е с много малка извадка, а всички участници са млади и здрави хора. Промяната в статистиката при възрастните и по-уязвимите хора може да е още по-изразена, което е нещо, което може да се разгледа в бъдещи изследвания.

Разбира се, че е изкушаващо да изпиете една малка чашка и да подремнете, когато заминавате на почивка (или се прибирате у дома след стресиращо бизнес пътуване), но изследователите призовават пътниците да бъдат по-предпазливи в бъдеще.

First class, free drinks, and a cozy snooze on a plane? 🍸✈️ Think again! A new study reveals the health risks of drinking alcohol before catching those Z's mid-air. Check out the eye-opening findings here: https://t.co/1bxh1CTtN1 #TravelHealth #PlaneTips