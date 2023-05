Пръстите на краката са индикатор за висок холестерол

В исокият холестерол е болестно състояние, което засяга около 60% от възрастните, но милиони хора изобщо не подозират, че страдат от него. Въпреки че често липсват очевидни симптоми, има един предупредителен знак, за който трябва да се внимава - и той е свързан с пръстите на краката, установиха учени, цитирани от „Мейл онлайн“.

Високият холестерол, при който кръвта съдържа твърде много мастно вещество, наречено холестерол, може да причини т.нар. “периферна артериална болест” (ПАБ). След проучване, ръководителят на екипа - д-р Сами Фирози, консултант кардиолог в лондонската клиника “Харли стрийт”, обяви, че ПАБ може да доведе до чупливост или бавен растеж на ноктите на краката. Ако пациентите забележат поне един от тези два обезпокоителни симптома, трябва да се консултират незабавно с лекар.

При ПАБ в артериите се натрупва мастна плака, водеща до атеросклероза, която ограничава притока на кръв към краката.

Известна още като периферна съдова болест (ПСБ), ПАБ може да доведе до лошо кръвообращение на ноктите на краката, което означава, че няма достатъчно кислород или хранителни вещества, които да стимулират растежа и здравината на ноктите.

Въпреки че заболяването може да се прояви във всеки кръвоносен съд, според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ то е най-често срещано в краката.

Други симптоми на ПАБ, за които трябва да се следи, са косопад по краката, изтръпване или слабост на краката, незарастващи рани и лъскава кожа. Кожата може също така леко да промени цвета си, като стане по-бледа от обикновено.

