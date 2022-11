Проучване: „Добрият“ холестерол не е "добър" за всички

Л ипопротеините с висока плътност или HDL холестеролът – често наричан „добър“ холестерол – може да не е толкова точен за предсказване на риска от сърдечни заболявания и предпазване от тях, както се смяташе досега, според ново изследване.

Източник: iStock/Getty Images

Проучване от 1970 г. установява, че високите нива на концентрация на "добрия" холестерол са свързани с малък риск от коронарна болест на сърцето, връзка, която оттогава е широко приета и използвана при оценките на риска от сърдечни заболявания. Само бели американци обаче са включени в това проучване.

Новото изследване, публикувано в понеделник в Journal of the American College of Cardiology, установи, че ниските нива на "добър" холестерол са свързани с по-висок риск от инфаркт сред белите възрастни, но същото не е вярно сред чернокожите възрастни. Освен това не е установено, че по-високите нива на HDL холестерол намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания за двете групи.

„Приемаше се, че ниските нива на HDL холестерол са вредни, независимо от расата. Нашето изследване оборва тези предположения“, казва Натали Памир, старши автор на изследването „Това може да означава, че в бъдеще няма да бъдем успокояване от нашите лекари за това, че имаме по-високи нива на добрия холестерол.“

Участниците в проучването са били на възраст най-малко 45 години, когато са се записали в програмата между 2003 и 2007 г., и тяхното здраве е анализирано в продължение на средно 10 години.

Източник: iStock/Getty Images

Изследователите открили, че високите нива на холестерол с липопротеини с ниска плътност (LDL) и триглицериди „скромно“ предсказват риска от сърдечни заболявания сред чернокожите и белите възрастни.

Но те предполагат, че е необходима повече работа, за да се разбере какво движи расовите различия във връзката между добрия холестерол и риска от сърдечни заболявания.

Междувременно настоящите клинични оценки за риска от сърдечни заболявания могат да класифицират погрешно риска при чернокожи възрастни, потенциално възпрепятствайки оптималните програми за превенция и управление на сърдечно-съдови заболявания за тази група.