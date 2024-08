Ето как са били открити пуканките

Т рябва да се чудите как хората първоначално са открили как да ядат някои храни, които днес са любими. Растението маниока е токсично, ако не се обработва внимателно на няколко етапа. Киселото мляко е основно старо мляко, което е престояло известно време и е заразено с бактерии. А кой е открил, че пуканките могат да бъдат препечено и вкусно лакомство?

Този вид хранителни загадки са доста трудни за разрешаване. Археологията разчита на солидни останки, за да разбере какво се е случило в миналото, особено за хората, които не са използвали никакъв вид писменост. За съжаление повечето неща, които хората традиционно са използвали, направени от дърво, животински материали или плат, се разлагат доста бързо и археолози като мен никога не ги намират.

