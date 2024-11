Джъстин Тимбърлейк е бил с известна дизайнерка в нощта на ареста си

Н ай-накрая получаваме по-ясна представа за нощта, в която Джъстин Тимбърлейк е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

Една от приятелките, излезли с изпълнителя на „Sexy Back“ в Хемптънс в средата на юни, е била бившата му бизнес партньорка и бивша стилистка на съпругата му Джесика Бийл - Есте Стенли, съобщават няколко източника на Page Six.

В средата на юни Тимбърлейк беше заловен за шофиране в нетрезво състояние в Саг Харбър, след като напуснал хотел „Америкън“, където се твърди, че е изпил едно мартини.

Justin Timberlake was out with pal, celebrity interior decorator Estee Stanley night of DUI arrest https://t.co/oUqPIYpndQ pic.twitter.com/9lA7NNz2VV