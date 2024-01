Ема Стоун защити секс сцените в „Клети създания“

Х оливудската звезда Ема Стоун отговори на критиките за сексуалните сцени в последния си филм "Клети създания", като заяви пред Би Би Си, че сексът е важна част от сюжета на героинята ѝ.

Бурната адаптация на романа на шотландския писател Аласдер Грей от 1992 г. проследява историята на героинята на Стоун, Бела Бакстър, починала жена, съживена с мозъка на неродено дете.

Сексът играе важна роля във филма като един от начините, по които Бела се научава да разбира тялото си и как другите го желаят.

В нея има сексуално-позитивен феминизъм от третата вълна, доведен до крайност, когато Бела научава, че може да печели от дейността, която обича, и се обръща към проституцията, за да финансира обучението си. "Ние сме нашите собствени средства за производство", шегува се тя.

Макар че филмът, който излезе на 22 декември в САЩ и на 12 януари във Великобритания, получи предимно положителни отзиви, откровените и обилни секс сцени в него се оказаха твърде много за някои кинозрители и критици.

Водещата на Радио 4 на Би Би Си Самира Ахмед засегна темата за секса и проституцията в интервю във вторник, като заяви, че сцените са "доста графични", и добави: "Мисля, че е справедливо да се каже, че това е необичайно в наши дни в Холивуд".

Стоун отговори, че решението е било предмет на много дискусии по време на създаването на филма.

"Толкова много от това беше свързано с това да бъдем верни на преживяванията на Бела", каза тя. "Очевидно е, че сексът е огромна част от нейния опит и израстване, както е, мисля, и за повечето хора в живота", обясни Стоун.

"Но аз го виждам само като един от многото аспекти за нея - нейното откриване на храната или философията, пътуването и танците. Сексът е друг аспект", продължава тя.

"Едно от нещата, за които говорихме още от самото начало и които смятах за изключително важни, беше, че Бела е напълно свободна и без срам от тялото си", каза Стоун. "Тя не знае да се срамува от тези неща, да ги прикрива или да не се гмурка в пълното изживяване, когато става въпрос за нещо."

"Така че камерата сякаш избягва това или казва: "Добре, просто ще изрежем всичко това, защото нашето общество функционира по определен начин"... това ми се стори като липса на честност по отношение на това коя е Бела", каза тя.

"Аз не съм човек, който иска да бъде гол през цялото време, но съм човек, който иска да почете героинята възможно най-пълно", каза Стоун.

