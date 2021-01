Ема Стоун очаква бебе

А ктрисата Ема Стоун е бременна с първото си дете няколко месеца след като се омъжи за режисьора Дейв Маккери.

Човек от обкръжението на 32-годишната актриса потвърди пред световните медии, че тя е бременна и "харесва семейния живот".

emma stone forreal pregnant. i thought we were joking pic.twitter.com/gUAbDsnho9

Ема Стоун се омъжи за Дейв Маккери през септември миналата година, девет месеца след като се сгодиха. Двамата не обичат да разкриват подробности за личния си живот и още не са потвърдили новината за бременността.

Преди месец обаче Ема Стоун се отказа от участие във филма "Вавилон" с Брад Пит под режисурата на Деймиън Шазел заради "съвпадение в графика".

Ема Стоун и Дейв Маккери се запознават през 2016 г., когато актрисата гостува в шоуто "На живо в събота вечер". Освен като режисьор, Дейв се изявява като комик и сценарист. Връзката им започва през 2017 г.

Emma Stone is expecting her first child with husband Dave McCary, @People reports. pic.twitter.com/jdl9F4kwVR

Преди повече от две години Ема Стоун сподели за желанието си да има семейство на 30-годишна възраст.

Като момиче актрисата не е искала нито сватба, нито деца, но с напредването на годините отношението й се е променило.

Emma Stone is going to be the coolest mom🤍 pic.twitter.com/kWic9KhPi0