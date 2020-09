Холивудската актриса Ема Стоун се омъжи

Х оливудската актриса Ема Стоун се е омъжила за приятеля си Дейв Маккери, който работи като режисьор в скечовото предаване "На живо в събота вечер", пише в. "Дейли стар".

Според в. "Ню Йорк пост" 31-годишната Стоун и 35-годишният Маккери тази седмица са били забелязани на разходка с еднакви халки, пораждайки предположения, че вече са семейство.

Emma Stone and Dave McCary are married https://t.co/s6GOJmwsji pic.twitter.com/sc2XvjK2bn

В медиите се появиха и снимки на актрисата с широк гащеризон, под който според феновете си личи бременното й коремче.

Ема Стоун и Дейв Маккери, които ревниво пазят личния си живот от медийния интерес, се запознават през 2016 г., когато актрисата гостува в скечовото шоу "На живо в събота вечер". Освен като режисьор, Дейв се изявява като комик и сценарист. Връзката им започва през 2017 г.

CONFIRMED: EMMA STONE AND DAVE MCCARY ARE MARRIED. 🤧🥰 pic.twitter.com/PUIJii4UOP

През декември миналата година Ема Стоун съобщи, че се е сгодила за Дейв Маккери, припомня изданието.

Emma Stone and Dave McCary are expecting their first child together! pic.twitter.com/SaDoBBIDeK