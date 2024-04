Ели Гулдинг изтри Instagram-а си след разпадането на брака ѝ

Е ли Гулдинг изтри акаунта си в Instagram след разпадането на брака ѝ с Каспър Джоплинг.

Бившата двойка потвърди, че четиригодишният им брак е приключил през февруари, след като се разбра, че Ели е продължила със сърф инструктора Армандо Перес.

И сега изглежда, че Ели си взема почивка от социалните медии, тъй като нейният акаунт в Instagram (@elliegoulding) вече не е достъпен за преглед.

