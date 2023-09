Как влияят екраните върху децата?

С поред мащабно изследване, публикувано в сряда, времето, което децата прекарват пред екраните, оказва известно влияние върху тяхното развитие, но то е ограничено и зависи преди всичко от начина, по който децата са изложени на тях, съобщи АФП.

Именно "контекстът, в който се използват екраните, а не само времето, прекарано пред тях, влияе върху когнитивното развитие на децата", заключават авторите на това проучване, извършено за френския Национален институт по здравеопазване и медицински изследвания (Инсерм) и публикувано в "Списание по детска психология и психиатрия".

От няколко години прекомерното излагане на децата на екрани - компютри, смартфони, телевизори - предизвика тревога сред политически лидери и здравни специалисти, които виждат в него сериозна заплаха, до степен, в която някои дори предполагат връзка с аутизма.

Научният консенсус обаче е много по-сдържан. Има и други изследвания, според които екраните са с много по-умерен ефект върху децата в зависимост от контекста.

Това е кохортно изследване, което позволява да бъдат направени много солидни заключения. Голяма група от хора - в случая 14 000 деца - са проследени години. Те са разделени в три възрастови групи - две години, три години и половина, пет години и половина. Заключението на специалистите е, че има "ограничена" връзка между използването на екрани и интелектуалното развитие.

На три и половина и пет и половина години излагането на екрани е свързано с не толкова добри общи резултати за когнитивно развитие, особено за фината моторика, езика и самостоятелността, уточняват от Инсерм.

"Когато обаче се вземат предвид факторите, свързани с начина на живот, които могат да повлияят на когнитивното развитие (...), отрицателната връзка намалява и става слабо изразена", допълва организацията.

С други думи, не толкова наличието на екрани влияе върху развитието на детето, колкото това кога и как то ги гледа. Например честото гледане на телевизия в семейството по време на хранене ясно се е отразило лошо върху изследваните деца.

"Като привлича вниманието на членовете на семейството, телевизията пречи на качеството и количеството на взаимодействието между родителите и децата", обобщава епидемиологът Шуай Ян, водещ автор на изследването. "Това е от решаващо значение на тази възраст за усвояването на езика".