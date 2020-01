Една от най-красивите жени в света стана майка

М оделката от САЩ Ашли Греъм, известна с пищните си форми, е родила момче, съобщи Контактмюзик.

Тридесет и две годишната Греъм лично се е похвалила в стори в Инстаграм, че със съпруга й Джъстин Ървин са се сдобили със син през уикенда, без да разкрива подробности около щастливото събитие.

Пищната красавица пише, че животът им се е променил към по-добро и е благодарила за засвидетелстваните й обич и подкрепа. Тя сподели новината и в Туитър.

At 6:00pm on Saturday our lives changed for the better ❤️ thank you for all your love and support during this incredible time



1.18.2020 💙